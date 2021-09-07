«دوري أدنوك» يخالف عاداته بـ «الاستقرار الفني»



معتصم عبدالله (دبي)

خالف «دوري أدنوك للمحترفين» الذي يستعد لمعاودة الانطلاقة، بإقامة مباريات الجولة الثالثة يومي الجمعة والسبت المقبلين، عاداته في إقالات المدربين، بعدما رفع شعار «الاستقرار الفني» بنهاية الجولة الثانية، عكس المواسم الأربع الماضية والتي شهدت «إقالات مبكرة» للمدربين.

وتعايش الأندية الـ 14 على مستوى الدوري في الموسم الحالي تجربة «الاستقرار الفني» رغم تباين النتائج في الجولتين الماضيتين، وقبل انطلاقة الجولة الثالثة الجمعة المقبل والتي تشهد مباريات خورفكان والوحدة، الإمارات والظفرة، الشارقة والوصل، وتستكمل مساء السبت بمباريات العروبة وشباب الأهلي، بني ياس والعين، اتحاد كلباء وعجمان، والجزيرة والنصر في قمة ختام الجولة.

وعادة ما تنصب الأندية «مقصلة المدربين» مبكراً في دوري المحترفين بالتزامن مع الجولات الأولى، وباستثناء موسم 2016- 2017 التي انتظرت فيه «الإقالة الأولى» حتى الجولة السابعة برحيل المصري طارق العشري مدرب الشعب، شهدت الجولات الأربع الأولى إقالات مستمرة للمدربين على مدار 8 مواسم على التوالي.

وزادت وتيرة «الإقالات السريعة» للمدربين بشكل كبير في المواسم الأربعة الماضية لدوري المحترفين، بعدما شهد موسم 2016- 2017 إقالة التونسي مراد العقبي مدرب اتحاد كلباء قبل أيام قليلة على انطلاقة الدوري، ليلحق به بنهاية الجولة الثانية وليد عبيد مدرب حتا.

وعاد حتا في الموسم التالي 2017- 2018، ليقيل مدربه المقدوني جوكيكا بنهاية الجولة الثالثة، وشهد موسم ‪ 2018- 2019 إقالة البرازيلي جورفان فييرا مدرب اتحاد كلباء بنهاية الجولة الأولى، وكرر «النمور» ذات السيناريو في الموسم التالي 2019- 2020 «المُلغى» بإقالة الإيطالي فابيو فيفاني بالتزامن مع رحيل البرازيلي كايو زاناردي من تدريب النصر، وصولاً إلى إقالة الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل بعد الخسارة 1-4 أمام بني ياس في الجولة الأولى للدوري الموسم الماضي.

وحقق دوري المحترفين موسم 2019-2020 رقماً قياسياً في عصر الاحتراف، لكن بصورة سلبية بعدما أقالت 4 أندية مدربيها، بعد مرور 3 جولات فقط، في حين أن مدرب خورفكان البرازيلي باولو كاميلي ينتظر دوره. ودخل قائمة المقالين الإيطالي فيفياني «اتحاد كلباء» والبرازيلي كايو زاناردي «النصر»، والهولندي موريس شتاين «الوحدة»، والهولندي ستريبل «الجزيرة»، قبل أن ينضم إليهم البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة بنهاية الجولة الخامسة.



أسرع الإقالات في آخر 8 مواسم

‪ 2013- 2012: «الجولة الرابعة «البرازيلي مارسيلو مدرب دبا الفجيرة

‪ 2014- 2013: «الجولة الرابعة «الفرنسي لورينت بانيد مدرب الوصل

‪ 2015- 2014: الجولة الرابعة «الكرواتي أنيل كارابيج مدرب الظفرة»

‪ 2016- 2015 :«الجولة السابعة «المصري طارق العشري مدرب الشعب

‪ 2017- 2016:«قبل انطلاقة الدوري «التونسي مراد العقبي اتحاد كلباء

‪ : 2017 -2016«الجولة الثانية «الإماراتي وليد عبيد مدرب حتا

‪ 2018- 2017: «الجولة الثالثة «المقدوني جوكيكا مدرب حتا

‪ 2019- 2018 :«الجولة الأولى «البرازيلي جورفان فييرا مدرب اتحاد كلباء

‪ 2020- 2019:«الجولة الثانية «الإيطالي فابيو فيفاني مدرب اتحاد كلباء

‪2020 -2019 : الجولة الثانية «البرازيلي كايو زاناري مدرب النصر

الجولة الأولى «الروماني ريجيكامب مدرب الوصل»: 2020- 2021