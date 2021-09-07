سيطرة إماراتية على «عمومي الفرق» في «عربية المبارزة»

علي معالي (دبي)

سيطرت أنديتنا على اليوم الثالث والختامي لبطولة الأندية العربية في المبارزة، التي جرت في 6 مسابقات للفرق عمومي ومثلها للشباب تحت 20 سنة، في أسلحة الفلوريه، الايبيه، والسابر بنادي الثقة للمعاقين، بمشاركة أندية الشارقة وبني ياس وشباب الأهلي ونادي الفجيرة ومؤسسة الشارقة للمرأة وأكاديمية إم كي إف أيه، إضافة إلى أندية من العراق وسوريا. حققت فرقنا 5 ألقاب من أصل 6 على مستوى الرجال، و6 من 6 على مستوى الشباب والفتيات تحت 20 سنة.

وقام بتتويج الأبطال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ود.هدى المطروشي أمين عام الاتحاد، وعمر عبدالرحمن مدير إدارة الرياضة بالهيئة العامة، والمهندس سليمان الهاجري رئيس شركة الألعاب بنادي الشارقة، وإبراهيم خالد المدير التنفيذي.

وعبر الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بالعدد الكبير من المشاركين الذي فاق التوقعات، وأسهم في إبراز البطولة بصورة رائعة وعودة المنافسات العربية بهذا الشكل، وتحقيق الاستفادة القصوى من مثل هذه الفعاليات، بما يسهم في رفع المستوى والتقارب العربي الجميل بين شبابها على أرض زايد الخير. وأسفرت نتائج العمومي رجال في مسابقة سلاح الايبيه عن فوز نادي الشارقة بالمركز الأول بتغلبه على نادي بني ياس 45/34، وحل فريق الاتصالات العراقي في المركز الثالث، وفي مسابقة سلاح الفلوريه فاز نادي الشارقة بالمركز الأول بتغلبه على نادي بني ياس 45/44، وحل نادي الشارقة (ب) في المركز الثالث.

وفي مسابقة سلاح السابر فاز نادي الاتصالات العراقي بالمركز الأول بتغلبه على نادي الشارقة 45/35 وحل نادي بني ياس بالمركز الثالث، وفي منافسات الفتيات في سلاح الايبيه فاز فريق مؤسسة المرأة بالشارقة بالمركز الأول بتغلبه على نادي الشرطة السوري 45/37 وحل نادي شباب الأهلي بدبي في المركز الثالث، ومسابقة سلاح الفلوريه فاز فريق فتيات نادي بني ياس بالمركز الأول بعد تغلبه على شباب الأهلي 45/37 وحل نادي الفجيرة ثالثاً.

وفي سلاح السابر سيدات فاز نادي بني ياس بالمركز الأول بتغلبه على الفجيرة 45/29 وحل نادي الاتصالات العراقي ثالثاً. وفي مسابقات الشباب تحت 20 سنة سيطرت أنديتنا بصورة كاملة على ألقابها بالتفوق في 6 منافسات، وهي سلاح الايبيه بفوز نادي بني ياس بالمركز الأول، بعد تغلبه على نادي الفجيرة 45/30 ونادي الشارقة ثالثاً، وفي سلاح الفلوريه فوز نادي الشارقة بالمركز الأول بتغلبه على بني ياس 45/32 وحل الفجيرة ثالثاً، وفي سلاح السابر فوز نادي الشارقة بالمركز الأول بتغلبه على الفجيرة 45/27 وحل نادي بني ياس ثالثاً.

وعلى مستوى الفتيات، في مسابقة سلاح الايبيه تحت 20 سنة فازت أكاديمية ام كي اف ايه بدبي بالمركز الأول بتغلبها على فريق مؤسسة المرأة بالشارقة 45/35 وحلت فتيات نادي الفجيرة بالمركز الثالث، وفي سلاح الفلوريه فوز نادي شباب الأهلي بالمركز الأول بالتفوق على الفجيرة 45/39 وحلت فتيات بني ياس في المركز الثالث، وفي سلاح السابر فوز الفجيرة بالمركز الأول بالتفوق على مؤسسة المرأة بالشارقة 45/29 وحلت فتيات شباب الأهلي بالمركز الثالث.