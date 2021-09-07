8 لاعبين يمثلون منتخب الجودو في «عربية القاهرة»



أبوظبي (الاتحاد)

تغادر الخميس، بعثة منتخب الإمارات للجودو لفئتي الأشبال والناشئين، إلى مصر عن طريق مطار الشارقة الدولي، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة للمنتخبات والأندية للجودو، الـ10 للناشئين والناشئات، والـ8 للشباب والـ6 للشابات والأشبال والبراعم، التي ينظمها الاتحاد العربي للجودو في القاهرة خلال الفترة من 9 - 14 سبتمبر الحالي.

وتضم 12 شخصاً برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد، وتضم الحكم الدولي المرافق أحمد سليمان البلوشي، شعبان السيد المدير الفني للاتحاد إدارياً، والياباني أشيد كوكي مدرب المراحل العمرية بالاتحاد، و8 لاعبين تم اختيارهم عقب المعسكر الداخلي الذي اختتم أمس في الفجيرة هم: مانع جمعة مراد، راشد محمد شريف، منصور جمعة عبد الرحمن (نادي الشارقة) حميد سعيد الشامسي، زايد فيصل النقبي (اتحاد كلباء)، حمد صالح الهاشمي، مايد راشد النقبي (نادي خورفكان) وسيف سالم الحمادي (الفجيرة للفنون القتالية).

وكان منتخب الأمل للجودو أقام معسكراً تحضيرياً بالفجيرة بمشاركة 10 لاعبين، شهد إقامة تدريبات مشتركة مع فرق نادي الفجيرة للفنون القتالية بصالة الأخير. من جانب آخر، نقل محمد جاسم إلى البعثة قبل مغادرتها تحيات وأمنيات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، وتمنياته أن تصل بالسلامة للمشاركة الإيجابية في البطولة العربية، بما يعكس الوجه المشرق للرياضة الإماراتية بشكل عام والجودو على وجه الخصوص.

يذكر بأن الاتحاد العربي حدد الخميس موعداً لتسجيل المنتخبات المشاركة، وتحددت الساعة السادسة مساء الجمعة موعداً للاجتماع الفني والميزان، استعداداً لانطلاقة البطولة ظهر يوم السبت المقبل.