الحمادي يعود بفضية وبرونزية من «بارالمبية طوكيو»

دبي (الاتحاد)

اكتمل وصول بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم، بعد المشاركة المتميزة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بعودة البطل البارالمبي محمد القايد الحمادي مزيناً عنقه بفضية وبرونزية، وضم الوفد كذلك ماجد عبدالله العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وذيبان سالم المهيري مدير البعثة الأمين العام للجنة البارالمبية، وطارق الصويعي المستشار الفني باللجنة البارالمبية، بالإضافة إلى الحكم الدولي لألعاب القوى السيد عبدالناصر براهيمية، وعبيد الزعابي مدرب البطل البارالمبي محمد القايد، الذي كان له ذلك الدور الكبير في تحقيق إنجاز اعتلاء منصة التتويج.

وكان على رأس المستقبلين للفوج في مطار دبي، خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور عبدالرزاق بن رشيد الأمين المالي للجنة البارالمبية الوطنية، وعبد الله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية لشئون المنتخبات، كما كان في الاستقبال أيضاً محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

وتوجه الدكتور طارق سلطان بن خادم الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر لأصحاب الهمم، وأكد أن ما وصلت له البعثة البارالمبية باحتلالها المركز الأول خليجياً والرابع عربياً هو في الحقيقة إنجاز كبير، كما أن رفع علم الإمارات في طوكيو بفضل أبطالنا هو الأمر الذي من شأنه تعزيز انتمائنا وولائنا للوطن، وكذلك ازدياد فخرنا بفئة أصحاب الهمم. وقال: «القادم أفضل وبعد ثلاث سنوات، سيكون هناك جيل جديد للمشاركة في دورة ألعاب باريس البارالمبية يسير على خطى سابقيه من الأبطال».

وتوجه ماجد عبد الله العصيمي بالشكر لكل من تواجد في استقبال البعثة، وقال: «إنجازات أصحاب الهمم بدأت منذ دورة الألعاب البارالمبية سيدني 2000، حيث كان أول ارتفاع لراية الإمارات على منصات التتويج. ومنذ هذا التاريخ لم يشهد علم الإمارات إلا المزيد من اعتلاء المنصات مصحوباً بعزف السلام على مسامع العالم أجمع، حتي وصلنا للاحتفال بالميدالية البارالمبية الثانية والعشرين في تاريخ مشاركاتنا في الدورات البارالمبية».

وقال العصيمي: «أصحاب الهمم كانوا على الموعد، وعلى الوعد على الرغم من التحديات القوية التي واجهتهم من حيث صعوبة الإجراءات والاحترازات الصحية المعقدة، ولكن على الرغم من كل ذلك قدم أبناء الإمارات لوحة مضئية زينوها بتحقيق ثلاث ميداليات ليستمر علم الإمارات خفاقاً فوق منصات التتويج». وأكد ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية أن احتلال الإمارات المركز54 من 163 دولة مشاركة والتصنيف الرابع عربياً هو محل فخر ونحمد الله على هذا الإنجاز، كما أكد أيضاً أن ما حدث هو تحد للشباب الذين شاركوا لأول مرة في مثل هذا المحفل الكبير بعد اكتسابهم الخبرة للذهاب إلى دورة ألعاب باريس 2024 لتحقيق الإنجاز واعتلاء منصات التتويج وترك بصمتهم.

وأعرب عبيد الزعابي مدرب اللاعب البطل محمد الحمادي عن فرحته العارمة بتحقيق ميداليتين، على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها اللاعبون والأطر الفنية جرّاء جائحة كوفيد-19، وتحدث عن شعور البطل محمد الحمادي الذي كان يحمل راية الإمارات في حفل الافتتاح، وأعرب عن سعادته الشديدة ومشاعر الفخر التي تنتابه، وخاصة في ظل الظروف والتحديات المتعلقة بالجائحة، وما مر به اللاعبون خلال المعسكرات والتحضيرات.

وعن رفع علم الإمارات في طوكيو، قال: إن ارتفاع علم الإمارات في الاستاد الأولمبي بطوكيو وتواجد الإمارات في سجل الدول الحاصلة على الميداليات هو شيء نسعد به ونفخر به، وفي نفس الوقت هو تحد جديد لما هو قادم كما كانت ظروف الجائحة هي تحد استطعنا التغلب عليه، نظراً لما مررنا به من إجراءات صارمة خاصة في القرية الأولمبية.