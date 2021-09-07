سون «الأسوأ» يتعهد بـ «الأنانية»!



سلطان آل علي (دبي)

تعرّض هيونج مين سون نجم توتنهام الإنجليزي وكوريا الجنوبية، لانتقادات كبيرة وشديدة، بعد تعادل منتخب بلاده مع العراق، في أولى جولات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، والذي اعتبره الكوريون بمثابة «خيبة أمل»، في بداية المشوار أمام منافس غير مستعد بصورة كافية وأقل منهم تصنيفاً.

وبالحديث عن وضع سون بالأرقام، شهدت المواجهة مع العراق، أحد أسوأ المستويات للنجم «المشع» في ملاعب انجلترا، حيث لم تتح للّاعب أي فرصة للتسجيل، وهذا ما لم يحدث له في المباريات العشر السابقة بكل البطولات، كما أنه سدد مرة واحدة فقط في المباراة، وتصدى لها مدافعو «منتخب العراق».

وفي صناعة الفرص نجد أنه صنع فرصتين للتسجيل، ولم يستفد منها زملاؤه، وفي العرضيات لم ينجح سوى مرة واحدة من أصل 6، بنسبة دقة تبلغ 16% فقط، كما أنه يأتي سابعاً في عدد التمريرات في المنتخب، بـ38 تمريرة فقط، ودقة 81%، ولكن المفيد منها في الثلث الأخير لم يتجاوز نجاحه 67%.

ويعتبر سون ثاني أكثر اللاعبين خسارة للكرات بـ7 مرات، كما أنه الأسوأ في الالتحامات بنجاحه في 32% فقط، من 19 التحاماً، وفي المراوغات لم ينجح إلا مرة واحدة من أصل 6 محاولات، كل هذه الأرقام تشير إلى أنّ سون قدم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق!

سون بنفسه صرّح للصحافة الكورية بأنه لم يقدم الأداء المرضي والمنتظر منه، وذكر أنه لم يجد أي راحة بعد مباراة فريقه توتنهام في الدوري، ووصوله إلى كوريا قبل يومين فقط من لقاء المنتخب، كما أنه لا يمر بحالة بدنية جيدة، ولكن في نفس الوقت هو لا يعد كل هذه الأسباب عذراً وتعهّد بأنه سيقدم كل ما يملك في مباراته أمام لبنان اليوم، واعتذر عن مستوى المنتخب الضعيف، كما أشار سون إلى أنه سيعتمد على نفسه أكثر ويكون أنانياً بدرجة أعلى من المباراة السابقة التي فضل التمرير فيها على التسديد في مواقف مختلفة.