محمد بن زايد لأصحاب الهمم: فخورون بعزيمتكم وقوة إرادتكم

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصحاب الهمم على إنجازاتهم في دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها طوكيو مؤخراً، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أبارك لابني عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي إنجازهما في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو وجميع الرياضيين وأعضاء بعثة الإمارات.. فخورون بعزيمتكم وقوة إرادتكم... وأهنئ اليابان بنجاح البطولة وحسن تنظيمها».