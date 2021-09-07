الظفرة في طريقه لضم العتيبة



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تتجه شركة الظفرة لكرة القدم، للتعاقد مع عيسى العتيبة «23عاماً»، مدافع الجزيرة وبني ياس وخورفكان السابق، خلال الأيام المقبلة، بعد أن خاض اللاعب سلسلة من التدريبات مع الفريق، كما شارك في اللقاء الودي أمام «فخر أبوظبي» يوم السبت الماضي، وأظهر جاهزية فنية وبدنية عالية، ليكون خياراً مناسباً في الانتقالات الصيفية.

على صعيد متصل، انتظم المهاجم النيجيري إيمواه إيزيكيل في التدريبات أمس الأول، بعد أن اجتاز الفحص الطبي، وينتظر أن يتم قيده رسمياً في القائمة قبل لقاء الإمارات يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأكد عبد الرحيم جمعة مدير فريق الظفرة، أن اللاعبين يمثلان إضافة كبيرة للفريق الذي استعد جيداً خلال فترة التوقف الحالية، حتى يتمكن من العودة بقوة خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في لقاء الإمارات الذي وصفه بالصعب جداً، والعودة منه بـ «العلامة الكاملة» هدف يسعى «الفارس» لبلوغه.

وقال عبدالرحيم جمعة: لا خوف على الظفرة في الفترة المقبلة، والجميع متكاتف وخلف الفريق بدءاً من عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد عمران رئيس شركة كرة القدم، وحتى أصغر عامل، لذلك متفائلون جداً، خاصة أن الفريق يضم مجموعة طيبة من اللاعبين، واجتهدوا كثيراً في الفترة الماضية، حتى يكونوا في وضع بدني وفني جيد.

وأضاف: خسرنا أول مباراتين أمام الجزيرة والشارقة، لذلك لا يجب أن نقيس على هاتين المباراتين، رغم أن الظفرة قدم مباراة كبيرة في لقاء «الملك»، وأهدر فرصاً أمام مرماه، والمدرب محمد قويض قام بعمل كبير ستظهر نتائجه في المباريات القادمة.

وأوضح مدير فريق الظفرة، أن طموحات الفريق واقعية، بإنهاء الموسم في المنطقة الدافئة، مشيراً إلى وجود الإمكانيات والقدرات التي تجعله يصل إلى هذه الغاية، خاصة بعد الاستقطابات الجديدة، بجانب العمل على قيد بعض المقيمين الذين تم اختبارهم والوقوف على قدراتهم الفنية.