«الأولاد» و«الأفيال» أبطال «جولة القمم»



نيقوسيا (أ ف ب)

منيت جيبوتي بخسارتها الثانية توالياً، عندما سقطت أمام مضيفتها النيجر 2-4، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.

وكانت جيبوتي البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط فريديريكشتاد النرويجي أنس فرح علي، لكن النيجر ردت بقوة في الشوط الثاني، وسجلت رباعية تناوب عليها فيكتوريان أديبايور «هدفين»، وأمادو وونكوي من ركلة جزاء وأمادو سابو.

وتلقى النيجر ضربة موجعة في الدقيقة 83 بطرد لاعبها حسان أمادو، وهو ما استغلته جيبوتي لتقليص الفارق عبر حسين سعيد وارساما في الدقيقة الأخيرة.

وكانت جيبوتي تلقت خسارة قاسية من مضيفتها الجزائر صفر-8 في الجولة الأولى، فيما حققت النيجر فوزها الأول بعد خسارتها أمام ضيفتها بوركينا فاسو صفر-2.

وفي المجموعة الخامسة عززت مالي صدارتها بتعادلها مع مضيفتها أوغندا سلباً،

ورفعت مالي رصيدها إلى أربع نقاط بفارق نقطتين أمام أوغندا وكينيا التي كانت تعادلت 1-1 مع مضيفتها راوندا الأخيرة «نقطة واحدة».

وتعادلت أيضاً بنين مع ضيفتها جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-1 ضمن المجموعة العاشرة، وبكرت جمهورية الكونغو الديموقراطية بالتسجيل عبر مهاجم الكويت الكويتي ديوميرسي مبوكاني في الدقيقة 11، وردت بنين بعد 22 دقيقة عبر لاعب وسط أوكسير الفرنسي جوردان أديوتي في الدقيقة 33.

وعززت بنين صدارتها مؤقتاً برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تعادلت للمرة الثانية توالياً بعد الأولى بالنتيجة ذاتها على أرضها أمام ضيفتها تنزانيا.

وحسمت جنوب أفريقيا قمة المجموعة السابعة أمام ضيفتها غانا بهدف وحيد سجله بونجوكوهلي هلونجوان في الدقيقة 83، وهو الفوز الأول لجنوب أفريقيا، الطامحة بدورها إلى المشاركة الرابعة في المونديال والأولى منذ النسخة التي استضافتها عام 2010، بعد تعادلها مع مضيفتها زيمبابوي سلباً يوم الجمعة، فرفعت رصيدها إلى أربع نقاط وانتزعت الصدارة من غانا، الساعية إلى المونديال الرابع في تاريخها، والتي منيت بخسارتها الأولى بعد فوزها على ضيفتها إثيوبيا 1-صفر في اليوم ذاته.

وحذت كوت ديفوار حذو جنوب أفريقيا وحسمت قمة المجموعة الرابعة أمام ضيفتها الكاميرون 2-1، ويدين «الأفيال» بفوزه إلى مهاجم أياكس أمستردام الهولندي سيباستيان هالير الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 20 من ركلة جزاء و29، قبل أن يقلص مهاجم يونج بويز السويسري نيكولاس مومي نجامالو الفارق في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وحققت كوت ديفوار الساعية إلى بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها، وتعويض غيابها عن النسخة الأخيرة في روسيا 2018، بعدما كانت بلغت النسخ الثلاث التي سبقتها، فوزها الأول بعد سقوطها في فخ التعادل أمام موزمبيق، فانتزعت الصدارة من الكاميرون، الطامحة إلى العرس العالمي للمرة السادسة في تاريخها، بعدما تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط من فوزها على مالاوي 2-صفر.

وتشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخباً وزعت على 10 مجموعات من أربعة منتخبات تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي، حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال 2022.

وفي المجموعة الثالثة، حققت ليبيريا فوزها الأول بعد خسارتها أمام نيجيريا صفر-2 في الجولة الأولى، وذلك عندما تغلبت على جمهورية أفريقيا الوسطى بهدف وحيد سجله كباه يرمان في الدقيقة 86.

ولحقت ليبيريا مؤقتاً بنيجيريا برصيد ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد جمهورية أفريقيا الوسطى عند نقطة واحدة من سقوطها في فخ التعادل أمام ضيفتها الرأس الأخضر 1-1 في الجولة الأولى.