بيليه يلعب مباراة «ورم القولون» بـ «ابتسامة وتفاؤل»



ساو باولو (أ ف ب)

أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه «80 عاماً» خضع لعملية جراحية بسبب ورم في القولون، مضيفاً أنه «يتعافى» في وحدة للعناية المركزة.

وأوضح المستشفى حيث أدخل بليه في 31 أغسطس الماضي، أنه تم اكتشاف الورم خلال الفحوصات الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوصات المخبرية وأرسلت المواد لتحليلها.

وكتب بطل العالم ثلاث مرات على حسابه في إنستجرام: «الحمد لله أشعر أنني بحالة جيدة لحسن الحظ، أنا معتاد على الاحتفال بانتصارات رائعة بجانبكم، سألعب هذه المباراة الجديدة بابتسامة وكثير من التفاؤل»، وقال المستشفى في بيان: إن بيليه خرج من العناية المركزة الثلاثاء.

وكانت العديد من وسائل الإعلام المحلية أعلنت أن بيليه أدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ ستة أيام، بسبب مشاكل صحية ظهرت خلال الفحوصات الروتينية.

وأوضح موقع سجي 1ي الإخباري أن بيليه أدخل مستشفى ألبرت أينشتاين منذ 31 أغسطس.

في ذلك اليوم، نشر بطل العالم ثلاث مرات رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إنه «بصحة جيدة»، ونفى الشائعات التي تفيد بأنه فقد وعيه.

وقال في تدوينته بتاريخ 31 أغسطس: «ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية لم أتمكن من إجرائها من قبل بسبب الوباء»، دون أن يذكر أنه بقي في المستشفى.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام البرازيلية أن «مشاكل صحية» اكتشفت خلال هذه الفحوصات، مما دفع الأطباء إلى إبقائه في المستشفى.

وقال أحد المرافقين لبيليه: «حالما ينتهي الأطباء من جميع الفحوصات، سنصدر بياناً».

وتدهورت صحة بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية، ولدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات من الكلى.

وعانى بيليه في نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً، وتسبب كسر إحدى الضلوع أثناء إحدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

في العام 2016، كان من المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية أيضاً.

كما أنه يعاني من مشاكل في الفخذ، وفي فبراير 2020، طمأن بيليه معجبيه بشأن صحته العقلية، بعد تصريحات نجله إدينيو قال فيها إنه «منعزل» ويعاني «نوعاً معيناً من الاكتئاب».

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات «1958 و1962 و1970»، في مسيرته 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص «السيلساو»، وهو اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة قدم في كل العصور.