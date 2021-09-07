فان دي بيك أول ضحايا «الدون» في «اليونايتد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، كان بمثابة النبأ السعيد لإدارة النادي والجماهير واللاعبين والمدرب، إلا أنه لم يكن كذلك بالنسبة للهولندي الشاب دوني فان دي بيك القادم من أياكس أمسترادم إلى «الشياطين الحمر»، قبل أكثر من عامين، والذي لم يحصل على فرصته كاملة في اللعب مع الفريق في مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وإنما كان يشارك على استحياء في مباريات الكؤوس الإنجليزية، وبعض المباريات الأوروبية.

هذا الوضع جعل جويدو ألبيرس وكيل اللاعب يخشى أن تتضاءل أكثر فرص موكله في اللعب بمجيء رونالدو، لأن «الدون» سيلعب في الخط الأمامي، ويضطر بول بوجبا إلى العودة لمنتصف الملعب، بعد أن كان يلعب جناحاً في مباريات كثيرة، ومعنى ذلك أن فرص فان دي بيك في اللعب في الوسط ستكون شبه معدومة، لوجود لاعبين آخرين أكثر خبرة في وسط الملعب.

وقال ألبيرس في حديث لشبكة «زيجو سبورت» إنه يخشى أن يُحرم لاعبه حتى من الدقائق القليلة التي كان يلعبها أحياناً.

وكان وكيل اللاعب تلقى تأكيدات من النرويجي أولي جونار سولسكايرالمديرالفني بأنه سيدفع بلاعبه في المباريات بصورة أكبر هذا الموسم.

وقال ألبيرس: وصل رونالدو وهذا نبأ سيء بالنسبة لنا، لأنه يعني اضطرار بوجبا للعودة إلى نصف الملعب، ما يحرم فان دي بيك من إمكانية اللعب.

وأضاف: سعينا خلال هذا الصيف إلى البحث عن نادٍ آخر، لكي يلعب له دي بيك، ووجدناه «إيفرتون»، ولكن في آخر يوم قبل غلق باب «الميركاتو الصيفي»، تلقينا اتصالاً هاتفياً من سولسكاير وإدارة «اليونايتد» يفيد بأنه ليس وارداً على الإطلاق الموافقة على انتقال اللاعب، وأن عليه أن يحضر التدريبات في اليوم التالي.

وقال ألبيرس: أعلنا صراحة أن فان دي بيك ليس مجرد لاعب مباريات كؤوس، ولم يأت للعب بعض المباريات الأوروبية، وإنما جاء إلى إنجلترا لكي يلعب في «البريميرليج»، والآن أصبحت الأمور أكثر وضوحاً، وأنا على اقتناع تام بأن دي بيك يستحق الحصول على فرصة كاملة للعب في الدوري الإنجليزي، وقد اشتغل على نفسه جيداً طوال فترة الصيف، ولم يحصل على إجازة إلا لمدة 7 أيام فقط، بينما كان يواصل تدريباته المكثفة، حتى أصبح في كامل فورمته وجاهزاً تماماً.