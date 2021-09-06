زفيريف يزحف نحو حلم «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (أ ف ب)

واصل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع عالمياً ووصيف بطل الموسم الماضي، مشواره الرائع وبلغ الدور ربع النهائي من أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، بفوزه على الإيطالي يانيك سينر 6-4 و6-4 و7-6 (9-7).

وبلغ زفيريف ربع النهائي في البطولات الكبرى للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية والرابعة في آخر خمس بطولات "جراند سلام".

ويلتقي اللاعب الألماني الفائز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، الفائز بين الأميركي رايلي أوبيلكا الثاني والعرين والجنوب إفريقي لويد هاريس السادس والأربعين في دور الثمانية.

وقال زفيريف الذي عزّز سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 15 بعد نهاية المباراة: كان اللقاء على أعلى مستوى من البداية وحتى النهاية، وكان هناك العديد من الضربات القوية.

وأضاف: أنا سعيد بالتأهل إلى الدور ربع النهائي وسنرى إلى أين سنصل. وبعد فوزه بمجموعتين متتاليتين، عانى زفيريف الأمرَين لحسم المجموعة الثالثة، التي حصل فيها سينر على فرصتين لكسبها، لا سيما عندما كسر إرسال زفيريف في الشوط الثاني عشر، قبل أن يقلب زفيريف تأخره ويحسم اللقاء.

وتابع اللاعب الألماني: هذا هو الحال في الأشهر القليلة الماضية. اللاعبون الذين يمتلكون الثقة يعرفون تماما ماذا يجب ان يفعلوا في هذه الحالات. أنا سعيد بالتأهل من خلال الفوز بثلاث مجموعات دون ردّ. وأشار زفيريف إلى أنّه يحتفظ بميداليته الأولمبية الذهبية معه كدفع معنوي ولاحتضانها متى أراد.

وقال: أعانقها في الليل، ليس لدي صديقة لذا فإنّ الميدالية الذهبية تنام معي، احتفظ بها هنا، هي بمثابة تذكير صغير لما حصل الشهر الماضي وكي أكسب طاقة إضافية.

وتأهلت السويسرية بليندا بنتشيتش إلى الدور ربع النهائي، عقب فوزها على البولندية إيجا شفيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة العام الماضي 7-6 (14-12) و6-3.

وسبق لشفيونتيك أن فازت بالمواجهة الوحيدة التي جمعت اللاعبتين سابقاً في نهائي دورة ادلاييد في فبراير الماضي، لكنّ بنتشيتش لم تخسر أي مجموعة بعد هذا الأسبوع وخسرت إرسالها ثلاث مرات فقط.

وعن أدائها قالت بنتشيتش: لقد تطور أداءي كثيراً، وأنا سعيدة بعودتي والتأهل. وتابعت: في شوط كسر التعادل، كان الأمر متعلقاً بعض الشيء بالحظ، بدأت المجموعة الثانية مرتاحة يشكل أكبر.

وتواجه بنتشيتش في الدور المقبل الفائزة بين البريطانية إيما رادوكانو (18 عاماً) والأميركية شيلبي روجرز التي أقصت الأسترالية آشلي بارتي المصنّفة أولى عالمياً. وستكون رادنوكانو اللاعبة الثالثة في التاريخ التي قد تتأهل من التصفيات وتبلغ هذا الدور الى جانب الاستونية كايا كانيبي عام 2017 والاميركية باربارا غيركن عام 1981.