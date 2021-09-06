بيليه يتعافى بعد جراحة لإزالة ورم بالقولون



ساو باولو (رويترز)

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه اليوم الاثنين، إنه يتعافى في المستشفى عقب خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون.

ولم يقل بيليه، اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، ما إذا كان الورم خبيثاً، لكن لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس السابق، والبالغ عمره 80 عاماً قال إنه يشعر بتحسن.

وقال في تعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: خضعت لعملية جراحية يوم السبت الماضي لإزالة ورم في الجزء الأيمن من القولون.

تم اكتشاف الورم خلال فحوصات خضعت لها الأسبوع الماضي. وقالت مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في بيان، إن بيليه يرقد حالياً في العناية المركزة، لكن من المتوقع نقله إلى غرفة غداً الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الورم يخضع حالياً للفحص. وأضاف بيليه: لحسن الحظ، أنني معتاد على الاحتفال معكم بالانتصارات الكبيرة، أواجه هذه المباراة بابتسامة على وجهي، والكثير من التفاؤل والسعادة لأنني محاط بحب عائلتي وأصدقائي.

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من إعلان موقع إخباري برازيلي، أن بيليه قضى ستة أيام في المستشفى بعدما دخلها للخضوع لفحوص سنوية. كما جاءت بعد أيام من دحض بيليه تقارير تحدثت عن فقد وعيه.

وكتب بيليه على حسابه في إنستجرام مصحوباً بصورة له وهو يبتسم»يا رفاق، لم أفقد الوعي وأتمتع بصحة جيدة للغاية، ذهبت للخضوع لاختبارات روتينية لم أتمكن من إجرائها قبل ذلك بسبب جائحة كوفيد-19، دعهم يعلمون أنني لن ألعب مباراة الأحد المقبل.