أرقام فيرستابن تهدد الأسطورة

أمستردام (د ب أ)

غادر البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 المضمار في زاندفورت، وهو يعاني عقب هزيمته أمام السائق الهولندي ماكس فيرستابن في سباق جائزة هولندا الكبرى أمس الأحد.

وقال هاميلتون سائق مرسيدس الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات من قبل: علينا أن نقوم بشيء ما للاستمرار في مجاراتهم.

ويدخل هاميلتون سباق جائزة إيطاليا الكبرى الأسبوع المقبل، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، بعد أن تحول تفوقه بفارق ثمان نقاط في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين إلى تأخر بفارق ثلاث نقاط.

فيرستابن «24عاماً» سائق ريد بول الذي أعقب تتويجه بلقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى، أصبح أول سائق هولندي يتوج بلقب سباق جائزة هولندا الكبرى، تلقى استقبالاً حافلاً عقب فوزه أمام جماهير بلاده.

وقال السائق الهولندي: من المذهل الفوز هنا ومن الرائع اقتناص صدارة الترتيب العام لفئة السائقين مجدداً. وأضاف: بالتأكيد التوقعات كانت عالية للغاية ولم يكن من السهل أبداً تحقيق ذلك، لكن الجماهير بأكملها كانت رائعة وسعيد بالفوز هنا.

وأشار فيرستابن: لدينا القدر الكاف من الاحترافية للتركيز على عملنا عندما نجلس داخل السيارة، وذلك بعد عودة زاندفورت لاستضافة سباق فورمولا1 بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب. وبعد الحصول على مركز الانطلاق الأول ست مرات في أخر سبعة سباقات، بجانب الفوز بسبعة سباقات هذا الموسم مقارنة بأربعة سباقات لهاميلتون، بات فيرستابن السائق المهيمن في 2021 حتى برغم الملاحقة الشرسة من جانب منافسه البريطاني.

ولم يحظ هاميلتون بالمساعدة المتوقعة من جانب مرسيدس في توفير سبل المنافسة مع السائق الهولندي الذي يحلق عاليا هذا الموسم. كما يواجه مرسيدس مشاكل داخلية، حيث بدا أن السائق الفنلندي فالتيري بوتاس رفض أوامر الفريق بالامتناع عن المنافسة على نقطة اللفة الأسرع، التي حصدها هاميلتون.

وقال بوتاس الذي تأكد رحيله عن مرسيدس العام المقبل: كنت أضغط في اللفة الأولى ثم طلبوا مني أن أبطء من سرعتي في نهاية اللفة. وأضاف: كنت أدرك أن لويس أيضاً سيتوقف، وكنت أعرف أيضاً أنه من خلال زيادة السرعة في الجزء الأخير من جانبي فإنه (هاميلتون) سيحقق الفوز لذا لا مجال للدراما.