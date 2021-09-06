فليك يجدد أداء "الماكينات



شتوتجارت (د ب أ)

إذا كان الظهور الأول لهانسي فليك في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، شهد فوزاً باهتاً على مضيفه منتخب ليختنشتاين بهدفين دون رد، فإن المباراة الأولى لفليك على أرضه كانت مرضية بشكل أكبر، حتى لو كان الفوز بنصف دستة أهداف قد جاء على حساب منتخب أرمينيا المتواضع.

وقال فليك عقب الفوز الساحق على أرمينيا في شتوتجارت، والذي صعد بألمانيا لصدارة المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022: هذا هو المعيار، لقد وضعنا معايير عالية نود الحفاظ عليها.

ويبدأ النصف الثاني من التصفيات بعد غدٍ الأربعاء، حيث يلتقي المنتخب الألماني مع مضيفه الآيسلندي، ليسدل بعدها الستار على جولة التصفيات لشهر سبتمبر، وبالتالي فإن الفوز في المباراة التالية سيمثل خطوة كبيرة نحو التأهل لمونديال قطر.

وفي الوقت الذي يبدو فيه الفوز متوقعاً أمام فريق لم يحقق سوى انتصار وحيد في التصفيات، فإن الأداء أيضاً مهم للماكينات، بهدف كسب ود الجماهير التي تراجع حماسها إزاء الفريق في السنوات الأخيرة.

وأوضح فليك: الفريق قدم أداءً رائعاً والضجيج الذي أحدثته الجماهير كان كافياً للشعور بقشعريرة، لأننا لم نحظ بذلك منذ فترة طويلة.

وتابع: نريد أن نظهر قدرتنا على اللعب بمستوى مرتفع وأن الفريق يثق في إمكانياته.

ولم يلجأ فليك لتغيير قوام الفريق بشكل كامل، مقارنة بما كان عليه في عهد المدرب السابق يواخيم لوف، لكنه دفع بليروي ساني وتيمو فيرنر وسيرجي جنابري في خط الهجوم الذي أصبح عامراً بالسرعة والمهارة.

وسجل جنابري هدفين وأضاف فيرنر هدفاً أخر، بعد أن سجل أيضاً في شباك ليختنشتاين، فيما لم ينجح ساني في هز الشباك مجدداً، لكن العارضة حرمته من التسجيل من تسديدة رائعة كما تمتع بالحيوية والنشاط طوال اللقاء.

ونجح كريم أديمي مهاجم ريد بول سالزبورج في هز شباك أرمينيا خلال الظهور الأول له، والذي جاء من على مقاعد البدلاء.

ونال أديمي إشادة فليك الذي قال عنه: إنه خطير للغاية داخل منطقة الجزاء ولديه الكثير من الثقة، هناك الكثير من العمل المطلوب سواء له أو لنا إذا أراد الاستمرار هنا. وتابع: إنه يؤدي بشكل جيد، إنه مهم مثله مثل باقي اللاعبين اليافعين لأننا في حاجة دائماً لخيارات مختلفة".

ويبلغ أديمي من العمر 19 عاماً، ويكبر فلوريان فريتز وجمال موسيالا بعام واحد، وشارك الثلاثي أمام أرمينيا من على مقاعد البدلاء، في ظل اعتبارهم نواة الجيل الجديد للماكينات الألمانية.

وقال لاعب الوسط ليون جوريتسكا: الأجواء كانت مذهلة شعرنا بحماس الجماهير في المدرجات، لدينا آمال عريضة واليوم أردنا أن نستهلها تحت قيادة هانسي فليك. وأضاف جوريتسكا: نريد أن نكرر نفس الأداء في آيسلندا وأن نواصل اللعب بشكل جيد، حماس الجماهير كان محل ترحيب بالنسبة لنا.