ديربيان في كأس الاتحاد للسلة

علي معالي (دبي)

تشهد بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للرجال اليوم إقامة جولة «الديربي» بين الوصل والنصر في المجموعة الأولى بصالة الفهود في زعبيل، فيما يلتقي الشارقة مع البطائح بصالة الملك في الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة 6 أندية تم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم الأولى: النصر والوصل وبول أبوف أول، وتضم المجموعة الثانية فرق الشارقة والبطائح وأكاديمية جام.تقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة على حدة، ويتم تحديد المراكز من الأول حتى الثالث لكل مجموعة، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، وفي الدور التمهيدي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي مرحلة نصف النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. وكانت الجولة الأولى قد انتهت بفوز كل من النصر على بول أبوف أول، والشارقة على أكاديمية جام.