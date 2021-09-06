«الشعفار جميرا» يضم الدراج أوكامب

دبي (الاتحاد)

أعلن فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية عن ضم الدراج الجنوب أفريقي ليان أوكامب إلى صفوفه لمدة موسم واحد (2021-2022)، وسيتم قيده في خانة اللاعب الأجنبي في الفريق إلى جانب 9 دراجين مواطنين.

ويعدّ أوكامب (21 عاماً) أحد أبرز الدراجين الهواة على الصعيد المحلي، وهو مقيم في الدولة منذ سنوات طويلة، وسبق أن ارتدى قميص فريق «يوش» للدراجات الهوائية ثم النصر.

وأثنى أسامة الشعفار مؤسس الفريق على إمكانات الدراج الجنوب أفريقي، وقدرته على تحقيق الإضافة للفريق، وتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز الأولى في سباقات الهواة في الموسم الجديد.

وأكد أن الفريق يضم نخبة من الدراجين المواطنين الهواة، وهو على أتم الاستعداد لتقديم موسم قوي سيكون حافلاً بالنتائج الجيدة، بعدما انتزع المركزين الثاني والثالث في سباق «في بي للدراجات الهوائية»، الذي أقيم الجمعة الماضي في مضمار القدرة بدبي.

من جهته، عبر أوكامب عن سعادته بالانضمام إلى فريق الشعفار جميرا، وقال: أشكر إدارة الفريق على الثقة التي منحتها لي، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأنجح في تقديم الإضافة المطلوبة، أنا فخور بارتداء هذا القميص، وسأبذل كل طاقتي وجهدي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أفضل النتائج.