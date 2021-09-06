أبوظبي تستضيف «جولف آسيا والمحيط الهادئ»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، بالتعاون مع «نادي الجولف الملكي القديم R&A»، عن استضافة أبوظبي بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لجولف السيدات، في نسختها الثالثة الخاصة باللاعبات من فئة الهواة، في حدث تستضيفه الدولة للمرة الأولى، خلال الفترة من 10 وحتى 13 نوفمبر المقبل على ملاعب نادي أبوظبي للجولف. وأعرب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، عن سعادته باستضافة أبوظبي للبطولة، والتي تعتبر الأكبر من بين البطولات للجنس اللطيف بالقارة الآسيوية.

وقال: «يسعدنا أن نرحب بهذه البطولة المرموقة في أبوظبي، في حدث يقام للمرة الأولى في الإمارات، نتطلع لتنظيم نسخة استثنائية، ونشكر اتحاد آسيا والمحيط الهادئ ونادي الجولف الملكي القديم على هذه الثقة في قدرة أبناء الإمارات على تنظيم هذه البطولة التي سبق أن أفرزت العديد من اللاعبات الواعدات اللواتي أصبحن حالياً من نجمات الجولف العالمي، ومن ضمنهن حاملة لقب النسخة الأخيرة لبطولة آسيا والمحيط الهادئ اليابانية يوكا ياسودا التي ستدافع في أبوظبي عن لقبها في نسخة 2019».

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «نادي الجولف الملكي القديم» مارتن سيلمبرز، أن استضافة أبوظبي بطولة آسيا والمحيط الهادئ لجولف السيدات، يمثل فرصة رائعة في عودة هذه البطولة إلى الانطلاق مجدداً من بوابة الإمارات، بعد الاضطراب الذي تسببت به جائحة «فيروس كورونا» على مدار الأشهر الـ 18 الماضية.

وقال سيلمبرز: «يسعدنا تنظيم بطولة آسيا والمحيط الهادئ لجولف السيدات المخصصة للاعبات الهوايات، في أبوظبي، في حدث تستضيفه الإمارات للمرة الأولى تاريخياً، إذ من المهم أكثر من أي وقت مضى، توفير الفرص لنخبة اللاعبات في فئة الهواة، للعودة إلى البطولات في بيئة آمنة، والمنافسة مجدداً على لقب بطولة آسيا والمحيد الهادئ، ونتطلع إلى بطولة مثيرة في نوفمبر المقبل».