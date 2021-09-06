دياز يحذر البرتغال من «سيناريو مارس»

باكو (رويترز)

حث المدافع البرتغالي روبن دياز منتخب بلاده، على إحكام الدفاع بعد تلقي أربعة أهداف في نفس عدد المباريات خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتحتل البرتغال المركز الثاني في المجموعة الأولى بعشر نقاط، متأخرة عن صربيا المتصدرة بفارق الأهداف، قبل خوض مباراة خارج أرضها أمام أذربيجان غداً الثلاثاء.

واحتاجت البرتغال لهدفين متأخرين عبر كريستيانو رونالدو بعد التأخر بهدف لتفوز على أيرلندا في المباراة الأخيرة وتضمن الثلاث نقاط.

وقال دياز في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: لسنا سعداء وهذا الاستياء يأتي من الرغبة في أن نكون الأفضل دائماً، الحل دائماً يأتي من الفريق، سيكون ذلك الأساس لنا للبناء عليه والتطوير، يوجد دائماً مجال للتطوير وهذا ما نتطلع له كفريق، والتأكد من أن شباكنا ستهتز بأهداف أقل.

وسيخوض المدرب فرناندو سانتوس مباراة أذربيجان، التي تتذيل المجموعة، لكنها تعادلت مع أيرلندا يوم السبت الماضي، بدون رونالدو بعد حصول مهاجم مانشستر يونايتد على إنذار عقب خلع قميصه خلال الاحتفال بهدفه الثاني الأسبوع الماضي.

وأضاف دياز: ندرك أن أذربيجان فريق خطير، رأينا كيف لعبوا في مباراتهم الأخيرة، لكن أفضل مثال على ذلك المباراة التي كانت ضدنا في مارس الماضي، لقد أظهروا أنهم يمكن أن يسببوا لنا المتاعب، إنها مباراة نهائية النسبة لنا، وسنخوضها وهذا التفكير في أذهاننا.