ساوثجيت يحذر لاعبيه: بولندا ليست ليفاندوفسكي فقط!

لندن (د ب أ)

يدرك جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن فريقه عليه ألا يكتفي بالتركيز على القناص روبرت ليفاندوفسكي، في سبيل الفوز على نظيره البولندي بعد غدٍ الأربعاء في التصفيات الأوروبية، والاقتراب خطوة كبيرة من مونديال 2022، وبعد الفوز على المجر بأربعة أهداف دون رد الخميس الماضي أعاد ساوثجيت تدوير صفوف فريقه خلال الفوز على اندورا بنفس النتيجة أمس الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن ساوثجيت قوله اليوم الاثنين: بعد خسارة المجر أمام ألبانيا بهدف يبدو أن بولندا أقرب منافسينا، وهو ما فكرنا به لدى إجراء القرعة.

وأضاف: هو حافز هائل بالنسبة لنا الآن، إذا تمكنا من الذهاب إلى وارسو وتحقيق الفوز سنتحكم حينها حقاً في المجموعة. وغاب ليفاندوفسكي عن المواجهة السابقة بين المنتخبين والتي انتهت بفوز إنجلترا بهدفين مقابل هدف في مارس الماضي.

وأشار ساوثجيت: لقد لعبوا (بولندا) على استاد ويمبلي بدونه لكنهم عبروا عن أنفسهم بقوة. وتابع: نعد أنفسنا لمواجهة بولندا دون التركيز فقط على ليفاندوفسكي. وختم مدرب إنجلترا بالقول: نحترم بالتأكيد ما يقدمه وندرك أنه مصدر تهديد لنا، لكن لديهم لاعبين على مستوى عال من الخطورة أيضاً.