اتحاد الكرة يدخل المسح الميداني بزيارة «الأولمبية الوطنية»

دبي (الاتحاد)

التقى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم بمقر الاتحاد بدبي، محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وبطي العبدولي مدير شؤون الاتحادات، وأحمد البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، وناصر باذعان إداري بإدارة الشؤون الفنية والإدارية باللجنة، بحضور حمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لاتحاد الكرة، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات، وراشد عامر مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وشين جونز أخصائي أول- استراتيجية.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للجنة الأولمبية الوطنية، المتعلقة بإجراء استبيان المسح الميداني للاتحادات والجمعيات والمنظمات الرياضية بالدولة، بهدف دراسة وتقييم الوضع الفني المتعلق بكافة الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة.

وناقش الجانبان استبيان المسح الميداني الذي يتضمن 11 محوراً تغطي كافة الجوانب المتعلقة بعمل الاتحادات الرياضية الـ31 من الفئتين الأولى والثانية، ويتضمن الاطلاع على الاستراتيجيات الفنية للاتحادات وأعداد اللاعبين المسجلين والأطقم الفنية، وأسماء الرياضيين القادرين على التأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما ناقش الجانبان كذلك عدد الجهات الرياضية المسجلة في كل اتحاد والبطولات المحلية، التي يُنظمها خلال الموسم الرياضي للمراحل العمرية المختلفة، والاستحقاقات والبطولات على المستويات كافة حتى موعد إقامة أولمبياد باريس، إضافة إلى الدورات التدريبية التي ينظمها لإعداد عناصره الفنية خلال الموسم الواحد، والمنشآت الرياضية التي يمتلكها الاتحاد، والاتفاقيات والشراكات الرياضية الدولية، والموارد المالية للاتحاد على مدار الموسم الرياضي.

وأشار محمد عبدالله هزام الظاهري إلى الشراكة والعلاقات الوطيدة التي تربط بين اتحاد الكرة القدم واللجنة الأولمبية الوطنية، مشيداً بجهودها الرامية لتأسيس وإنشاء قاعدة مميزة للتعرف على خطط وبرامج ومبادرات الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق التكامل بين اللجنة ومختلف الاتحادات الرياضية، الذي ينعكس بصورة إيجابية على مستوى رياضة الإمارات.

وأكد على جاهزية واستعداد الاتحاد دائماً لمشاركة ومناقشة البيانات المطلوبة، والتي تُعد أولى الخطوات الفعلية لمساعدة اللجنة في تحليل بيئة العمل في اتحاد الكرة وكافة الاتحادات الرياضية بالدولة، وتوفر التصورات اللازمة وإعداد التقارير الفنية، التي ستشمل الأداء في كل الأقسام والإدارات، كما ستوضح بدورها الاستراتيجيات والآليات المتبعة التي يعتمدها كل اتحاد رياضي في مسيرته على الأصعدة المختلفة.