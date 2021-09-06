ندوة افتراضية حول مبادئ التحكيم في الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

توفر بطولة آسيا للجو جيتسو التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر الجاري فرصة استثنائية لحكّام اللعبة من جميع أنحاء الدولة لاختبار معلوماتهم ومهاراتهم، والارتقاء بخبراتهم التحكيميّة في البطولة، حيث شارك عددٌ كبير من أعضاء وحكّام الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو في ندوة تعليمية إلكترونية خاصة بالحكّام، تشمل دورةً تدريبيةً لمدة ثلاث ساعات ونصف، إلى جانب اختبار للمعلومات على الإنترنت.

وبعد نجاحهم في الامتحان الافتراضي، سيحصل الأعضاء المشاركون في الندوة الإلكترونية على تقييم عمليّ خلال النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجو جيتسو المفتوحة للرياضيّين من الرجال والسيدات ضمن فئة الكبار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات والاتحاد الآسيوي للجو جيتسو: «سررنا بالحضور الكبير لأعضاء الاتحاد الآسيوي في الندوة الإلكترونية، ونفتخر بحرصهم على الارتقاء بمستوى خبراتهم قُبيل انطلاق النسخة الخامسة ونظراً إلى تمحور العملية التحكيمية حول التعلّم المستمرّ، عن طريق الاطلاع الدائم على المحتوى المقروء أو المرئي في هذا المجال، نسعى إلى تزويد الحكّام بمختلف أشكال الدعم اللازمة للارتقاء بكفاءاتهم من خلال مثل هذه الندوات الإلكترونية.

وأضاف: «سيحظى الحكّام بفرصة متميّزة لتوظيف معارفهم على أرض الواقع في واحدة من أكبر بطولات الجو جيتسو في العالم، حيث سيحكّمون النزالات التي يشارك فيها رياضيون من أصحاب المهارات المتنوعة من جميع أنحاء العالم. وكلنا ثقة بأهمية هذه التجربة المميزة وضرورتها لتطوير مسارات الحكّام المهنية في هذه الرياضة». وستشهد النزالات مشاركة الحكّام الذين يجرون امتحاناتهم العملية تحت إشراف حكمين معتمدين، للتأكد من عدم وجود أي أخطاء تحكيمية خلال البطولة.

وأضاف الشامسي: «تعكس المشاركة الكبيرة للرياضيين في هذه البطولة النمو الملحوظ الذي تشهده رياضة الجو جيتسو في الإمارات، كما يؤكد العدد المتزايد للأعضاء الراغبين بالحصول على أدوار تحكيمية على سعيهم لدعم هذه الرياضة وتعزيز مجتمعها. ومن خلال استضافة العاصمة أبوظبي لبطولات عالمية مثل بطولة العالم للجو جيتسو، سيحظى الحكّام بفرصة فريدة للمشاركة في أكبر بطولات الجو جيتسو العالمية». وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجو جيتسو ستقام وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة وفقاً للبروتوكولات الصحيّة المعتمدة من اتحاد اللعبة والجهات الصحيّة المعنية في أبوظبي.