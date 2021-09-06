ولي عهد الفجيرة يستقبل بطل كأس رئيس الدولة للشطرنج

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمكتبه بالديوان الأميري اللاعب عمار السدراني من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، والفائز بالمركز الأول بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال للموسم 2021، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله آل بركت، وأعضاء مجلس الإدارة.

وهنّا سموه البطل الفائز والفريق على الفوز المستحق، منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم كل المواهب وتقديم كل ما يلزم لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال رياضة الشطرنج، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من قبل إدارة النادي في السعي لإبراز الرياضات الذهنية، وحثّهم على المشاركة في البطولات المحلية والدولية، وكسب المنافسات في المشاركات المقبلة.

بدوره توجّه اللاعب الفائز عمار السدراني بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعته الدائمة واحتفائه بأصحاب الإنجازات الرياضية من إمارة الفجيرة، وتشجعيهم على مواصلة تحقيق المراكز المتقدمة، وتمثيل الإمارة ودولة الإمارات على المستوى المحلي والدولي.

كما أهدى فريق النادي الفوز لسمو ولي عهد الفجيرة لدعمه المتواصل للرياضة والرياضيين في إمارة الفجيرة، مؤكدين مواصلتهم العمل والتدريب الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات المشرفة في بطولات الشطرنج ورياضات الذكاء الذهني على المستويين الآسيوي والعالمي في المراحل القادمة، حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.