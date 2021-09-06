«الماتادور» يستدعي ريجيلون لتعويض رحيل جايا

برلين (د ب أ)

استُدعي سيرخيو ريجيلون مدافع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إلى قائمة المنتخب الإسباني ليحل مكان خوسيه جايا الذي تعرض للإصابة

وشارك جايا، مدافع فالنسيا، ضمن التشكيل الأساسي في المباراة التي فاز فيها المنتخب الإسباني على منتخب جورجيا 4/ صفر أمس الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقد سجل الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 14.

لكن جايا لم يتمكن من استكمال المباراة بسبب مشكلة في عضلة السمانة، وقد خضع للفحوص الطبية اليوم الاثنين. وكإجراء وقائي، سيعود جايا إلى فالنسيا، ولن يشارك في مباراة المنتخب الإسباني أمام منتخب كوسوفو، المقررة بعد غدٍ الأربعاء ضمن التصفيات.

ويتطلع ريجيلون «24 عاماً» إلى المشاركة مع المنتخب الإسباني الأول للمرة السادسة، وذلك عبر استدعائه للمنتخب للمرة الأولى هذا العام. ورغم تقديم مستويات جيدة في أول موسم له بالدوري الإنجليزي الممتاز، غاب ريجيلون عن المنتخب في الموسم الماضي، ولم يشارك في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي أقيمت في يونيو ويوليو 2021.

وقال ريجيلون بشأن عودته إلى المنتخب: أول شيء فعلته عندما جرى استدعائي، هو توجيه رسالة إلى جايا للاطمئنان عليه. وأضاف: أنا سعيد للغاية بالتواجد في الفريق ورؤية زملائي مجدداً بعد فترة طويلة، هو أمر لطيف للغاية أن أكون ضمن خطط المنتخب.

ولعب ريجيلون جميع الدقائق في مباريات توتنهام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقد كان توتنهام الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة.