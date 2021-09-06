مارفيك يؤكد ثقته في اللاعبين قبل لقاء سوريا

عمان (الاتحاد)

أبدى الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الوطني، انزعاجه من أرضية ستاد الملك عبدالله بالعاصمة الأردنية عمان، والمنتظر أن يحتضن مواجهة "الأبيض" مع نظيره السوري في تصفيات المونديال وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي: كنا نعلم بحال أرضية الملعب المتواضعة لكن علينا التكيف مع كافة الظروف التي قد تشهدها المنافسة.

وأكد مارفيك يقته في اللاعبين ورضاه التام عن تحضيرات المنتخب لمباراة اليوم، رافضاً الرد على تساؤل يتعلق برؤيته الفنية لمستوى المنتخب السوري، حيث اكتفى بالتعبير عن احترامه لكافة المنافسين واصفاً المنتخب السوري بالمنتخب القوي بدنياً، والذي يملك حظوظاً في التأهل كحال باقي منتخبات المجموعة.

وشدد مارفيك على أن "الأبيض" تخطى نتيجة التعادل أمام لبنان، والتي جاءت رغم الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون وأكبر دليل على ذلك الإحصائيات التي كشفت عنها هذه المواجهة، وحجم الفرص التي أهدرها رجال الأبيض خلالها مضيفاً: في لعبة كرة القدم إذا لم تسجل فلن تظفر بالمباريات.

ودفعت أرضية استاد الملك عبدالله المتواضعة، المدير الفني للمنتخب الوطني مارفيك، إلى طلب نقل التدريب الرئيسي إلى ملعب جاوا، حيث فضل الفريق أداء تدريبه الرئيسي الخاص بمباراة سوريا على ملعب جاوا الواقع على حدود العاصمة الأردنية عمان، والذي سبق له التدرب عليه يوم وصوله.

ويعتبر ملعب جاوا أحد الملاعب التدريبية الحديثة في الأردن، حيث تم تشييده قبل ثلاثة أعوام ويحتضن عادة تدريبات أندية الفيصلي والوحدات ومباريات بطولات الفئات العمرية.

من جانبه، أكد علي خصيف حارس مرمى "الأبيض"، أن المنتخب طوى صفحة التعادل أمام لبنان في الجولة الماضية، وأنه على أهبة الاستعداد لمقارعة المنتخب السوري على 3 نقاط مهمة للغاية في مشوار التصفيات، معرباً عن تقديره واحترامه وكافة زملائه للمنتخب المنافس ولاعبيه.

وشدد خصيف على أن "الأبيض" جاء إلى عمان بهدف الفوز ولا شيء غيره، مشدداً على أن اللاعبين عاقدون العزم على البذل والعطاء بهدف إسعاد الجماهير الإماراتية التي تنتظر منا الكثير.