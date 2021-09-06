زيارة مثمرة لزانيتي إلى مجلس الشارقة الرياضي

الشارقة (الاتحاد)

استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أمس الأحد، خافيير زانيتي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ومدافع نادي إنتر ميلان السابق والنائب الحالي لرئيس النادي، والذي يزور الدولة حالياً، وذلك بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، حيث تعرف خلال اللقاء على دور المجلس في الإشراف على العمل الرياضي بالإمارة وأنديتها والقطاع الرياضي بشكل عام.

وتضمن اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلي، قبل أن يرافق رئيس مجلس الشارقة الرياضي الضيف والوفد المرافق له في جولة، شملت زيارة نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، وافتتاح العيادة الطبية بالنادي، بحضور إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة النادي، فيما كانت الزيارة الثانية إلى نادي خورفكان الرياضي الثقافي، حيث كان في استقبال الضيوف خليل غانم رئيس شركة نادي خورفكان لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، حيث تجول زانيتي في أرجاء استاد صقر القاسمي، وزيارة مدرج خورفكان الروماني، فيما تسلم في نهاية الزيارة قميص النادي الذي يحمل اسمه.

من جانبه، أكد عيسى هلال أن زيارة خافيير زانيتي لمجلس الشارقة الرياضي وعدد من أندية الإمارة، تأتي في إطار التعاون بين المجلس وأساطير الرياضة للتعريف بالمجلس ودوره وأهدافه وتطلعاته المستقبلية، وكذلك تبادل التعاون والخبرات الرياضية في مختلف الألعاب، ومنها ضمنها كرة القدم، حيث يعد صاحب تاريخ ذهبي في اللعبة بما قدمه مع المنتخب الأرجنتيني ونادي إنتر ميلان، ولا سيما أنه من النجوم الذين تركوا بصمتهم للعالم، كما أنه مثلت هذه الزيارة فرصة للحديث عن الرياضة في الإمارات بشكل عام، والاهتمام الكبير بها والتباحث حول الخطط المستقبلية التي يسعى المجلس إلى تنفيذها لمواصلة الارتقاء بالرياضة في الإمارة.

وبدوره، أبدى زانيتي إعجابه بالاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة في الشارقة ومحصلة اللقاء مع عيسى هلال، معرباً عن سعادته بزيارة الإمارات بشكل عام والإمارة الباسمة بشكل خاص، وأشاد بالمرافق الرياضية والبنى التحتية والتميز الكبير، سواء على مستوى الأندية أو الكوادر البشرية، مما يؤكد التوجه الصحيح للرياضة في الشارقة.