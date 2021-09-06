منتخب السباحة يكثف استعداداته لـ «عربية أبوظبي»

أبوظبي (وام)

يواصل منتخب السباحة استعداداته للمشاركة في البطولة العربية المقبلة التي تستضيفها أبوظبي أكتوبر المقبل، من خلال برنامج تدريبي مكثف على مدار الأسبوع، بهدف رفع مستوى الأداء البدني والفني وتحسين الأرقام، من أجل حصد الميداليات وصعود منصات التتويج في مختلف فئات البطولة.

وأشار جمعة سعيد البلوشي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إلى أن البطولة العربية ستقام بمجمع محمد بن زايد الأولمبي للسباحة في حلبة ياس، الذي يستضيف أيضاً بطولة العالم ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً ودعماً من مجلس أبوظبي الرياضي لإقامة البطولتين.

وأوضح أن اتحاد السباحة سيشارك في البطولتين بنخبة السباحين في الدولة، وأن التجمع الحالي للمنتخب يضم 16 سباحاً، و6 سباحات، وسوف يتم تصفيتهم قبل تاريخ 15 أكتوبر المقبل لاختيار أصحاب الأرقام المميزة التي يمكنها أن تحصد الميداليات.

وقال البلوشي: «البطولة العربية سوف تقام في نهاية أكتوبر المقبل، وتحديداً خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر، وهدفنا فيها حصد الميداليات، خاصة أننا حققنا 8 ميداليات ملونة في عام 2018 بالمغرب، ولدينا إنجازات يمكن أن نبني عليها، ونضاعفها في المستقبل، خصوصاً في ظل الاهتمام الذي حظيت به اللعبة في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، ورعاية المواهب وصقل قدراتها بمساعدة مجلس أبوظبي الرياضي والأندية المختلفة».

وأضاف: «من المواهب التي نعول عليها في البطولتين العربية والعالمية السباحة ليلى الخطيب التي حصدت 4 ميداليات في البطولة العربية الأخيرة بالمغرب، حيث إنها ضمن مشروع أبوظبي للإعداد للبطولتين العربية والعالمية، وسالم غالب الذي حصد 3 ميداليات ذهبية في بطولة الخليج الأخيرة، ويوسف المطروشي الذي شارك في أولمبياد طوكيو الأخيرة».

وعن تفاصيل برنامج الإعداد، أوضح البلوشي أن اللاعبين واللاعبات يتدربون في الفترة الحالية يومياً في أنديتهم، ثم يتجمعون أسبوعياً يومي الجمعة والسبت تحت إشراف المدرب الإسترالي، وسوف يستمر البرنامج بنفس الطريقة حتى موعد البطولة العربية، ثم يستمر بعدها حتى موعد مونديال السباحة الذي ستستضيفه أبوظبي في شهر ديسمبر المقبل.