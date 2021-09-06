جوران يجهز «خيارات» مواجهة كلباء

رضا سليم (دبي)

بدأ الصربي جوران مدرب فريق عجمان وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة البرتقالي، استعداداً لعودة دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة اتحاد كلباء في الجولة الثالثة، بعدما اكتفى الفريق بمباراة ودية واحدة أمام مصفوت، حرص فيها الجهاز الفني على الدفع بجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات والصف الثاني وأيضاً المجموعة الأساسية.

وتشهد مواجهة اتحاد كلباء عودة البرازيلي لياندرو وسعيد سليمان، وكلاهما غاب عن مواجهة شباب الأهلي الأخيرة في الجولة الثانية بسبب شرط الإعارة، كما انضم للفريق كل من سعيد جاسم القادم من شباب الأهلي وعبدالله جاسم القادم من الوصل على سبيل الإعارة، في الوقت الذي انضم الجامبي أبوبكر تراولي للفريق، بعدما غادر للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو ما يمنح جوران الخيارات المتعددة في وضع التشكيلة المناسبة للفريق.

وأكد محمد حسين مدير الفريق أن التدريبات مستمرة بشكل يومي، بعد حصول الفريق على راحة لمدة يومين عقب مباراة مصفوت الودية وجميع الصفوف مكتملة، ولا توجد إصابة، ونأمل ألا تكون فترة التوقف الدولي قد أثرت بالسلب على الأداء، خاصة أن الفريق قدم مستوى جيداً في أول مباراتين أمام النصر وشباب الأهلي، والطموحات الكبيرة في ظهور الفريق بشكل جيد هذا الموسم على مستوى الأداء والنتائج.