شباب الأهلي يتسلم كأس اليد 18 سبتمبر

رضا سليم (دبي)

خاطب اتحاد اليد مجلس إدارة نادي شباب الأهلي بتحديد موعد تسليم كأس الإمارات للرجال، والتي فاز بها الفريق الموسم الماضي بحكم من مركز التحكيم الرياضي، وحدد الاتحاد يوم 18 سبتمبر الجاري موعداً لتسليم الكأس للفريق البطل، عقب مباراته أمام دبا الحصن بدوري الرجال، والتي ستقام بصالة الفرسان.

وحصل شباب الأهلي على حكم من مركز التحكيم الرياضي، عقب الشكوى التي تقدم النادي ضد الاتحاد واعتباره فائزاً في مباراة العين بالدور النهائي للبطولة، وما يترتب عليه من نتائج، حيث فاز على فريق الشارقة، ورغم أن الأخير تسلم الكأس رسمياً بناءً على تصدره الترتيب العام للدور النهائي بفارق الأهداف.

كان العين قد تقدم باحتجاج ضد شباب الأهلي لمشاركته 4 بدلاً من 3 لاعبين منهم أجنبي واثنان مقيمان، وهو ما قبله اتحاد اليد واعتبر العين فائزاً 10-0، بعدما حسم الفرسان المباراة لصالحهم 29-22، وهو ما دفع إدارة شباب الأهلي للطعن على القرار، وتصعيد القضية إلى مركز التحكيم الرياضي، الذي ألغى قرار الاتحاد واعتبر شباب الأهلي فائزاً، وجاء القرار وما يترتب عليه وهو منحه الكأس، بعدما فاز على الشارقة في الجولة الأخيرة.