3 ميداليات من نصيب «ريتا» في «عربية المبارزة»

علي معالي (دبي)

تواصلت لليوم الثاني على التوالى البطولة العربية لأندية المبارزة في نادي الثقة للمعاقين، وقدم نجوم اللعبة مستويات متميزة في التحديات التي خصصت للعمومي، بإقامة 6 مسابقات بواقع 3 للرجال ومثلها للسيدات.

وحقق المصري عمرو عبدالباقي لاعب نادي مدينة نصر المركز الأول ذهبية سلاح الايبيه بالفوز على محمد المازمي لاعب نادي الشارقة بنتيجة 15 - 11، وحل في المركز الثالث كل من عمران البلوشي لاعب نادي الشارقة وسيف أحمد لاعب نادي الفجيرة.

وفي سلاح الفلوريه، فاز بالذهبية البطل الأولمبي المصري علاء الدين أبوالقاسم صاحب فضية لندن، ولاعب نادي الشارقة الرياضي بفوزه على عبدالرحمن فتحي لاعب نادي بني ياس في المباراة الختامية بنتيجة 15- 5، وفي المركز الثالث جاء كل من: مبارك البلوشي (الشارقة) مناصفة مع حمد الجلاف (بني ياس).

وفي مسابقة سلاح السابر، فاز بالذهبية أدهم بهجت صاحب التصنيف رقم (1) على مستوى العالم للناشئين، لاعب نادي الصيد المصري، بعد فوزه على خليفة العبري (بني ياس) بنتيجة 15- 8، وحل ثالثاً كل من مهدي عباس (الاتصالات العراقي) وخالد مبارك (الشارقة).

وعلى مستوى السيدات فازت ريتا أبوجودي لاعبة نادي الاتصالات العراقي بلقبين، الأول في سلاح الفلوريه بالفوز على حبيبة محمد (مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة) بنتيجة 15- 11، وحل ثالثاً زينب الزعابي (شباب الأهلي) وفاطمة الكعبي (بني ياس)، كما فازت ريتا بذهبية الايبيه بتفوقها على زينب الحوسني (مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة) بنتيجة 12- 11، وفي المركز الثالث جاءت كل من عزة الكعبي (بني ياس) وفاطمة الحوسني (شباب الأهلي).

وفي سباق السابر فازت باللقب نجلاء الشرقي لاعبة نادي الشرطة السوري، بالتفوق على شما الشحي (مؤسسة الشارقة) بنتيجة 15- 9، وبالمركز الثالث ريتا أبو جودي (العراق) وحبيبة محمد (مؤسسة الشارقة).