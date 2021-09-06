7 دقائق درامية في مشهد إيقاف «كلاسيكو العالم»

رضا سليم (دبي)

تحولت مباراة الكلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 إلى حديث العالم، بعدما توقفت بعد 7 دقائق من انطلاقتها، بنزول مندوب وزارة الصحة البرازيلية لإخراج 4 لاعبين أرجنتينيين من الملعب لخرق قواعد الحجر الصحي، ولازالت في القضية فصول أخرى ويبقى القرار الأخير في ملعب الفيفا. خطف مندوب وزارة الصحة البرازيلية الأضواء من «كلاسيكو العالم» بين البرازيل والأرجنتين بملعب كورنثيانز في ساو باولو، بعدما نزل إلى الملعب بعد مرور 7 دقائق وطالب الحكم بإيقاف المباراة وإخراج 3 لاعبين من الأرجنتين لانتهاكهم إجراءات الحجر الصحي.

وتحول المندوب إلى رجل المباراة في ظل المفاوضات معه من كل الأطراف في محاولة لعودة المباراة، إلا أنه أصر على تطبيق القرار، وهو ما دفع لاعبي الأرجنتين للخروج من الملعب، ونشر عدد من وسائل الإعلام العالمية صوراً لمندوب الصحة يبدو فيها أنه يحمل مسدساً.

وجاء المشهد الدرامي وغير المسبوق بعد إعلان السلطات الصحية البرازيلية أن أربعة لاعبين من الأرجنتين يلعبون في الدوري الإنجليزي يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوماً وفقاً لقواعد لمكافحة كورونا وهم: إيمليانو مارتينيز وإيمليانو بوينديا من أستون فيلا، وكريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو من توتنهام.

وذكرت صحيفة «جلوبو» أن الشرطة الفيدرالية البرازيلية دخلت للملعب لاحتجاز لاعبي الأرجنتين الأربعة لمخالفتهم البروتوكول وتلاعبهم بأوراق رسمية، بعدما قدموا معلومات خاطئة في نموذج المشاركة للعب ضد البرازيل.

وقال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول» في بيانه: سيرفع الحكم ومفوض المباراة تقريراً إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتي ستحدد الخطوات التي يجب اتباعها، وتصفيات كأس العالم هي مسابقة خاضعة للفيفا وجميع القرارات المتعلقة بتنظيمها وتطويرها تابعة له. وأدان الاتحاد الأرجنتيني في بيانه ما حدث، مؤكداً على سلامة الإجراءات التي قام بها الوفد.

وقال: المنتخب موجود منذ 3 سبتمبر وفقًا للبروتوكولات الصحية التي ينظمها «الكونميبول» ويجب ألا تمر كرة القدم بهذه الأنواع من الحلقات التي تقوض الروح الرياضية. وسائل إعلام عالمية أكدت أن الفيفا سيعاقب البرازيل لخرقه لوائح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، في ظل وجود اتفاق سابق بين جميع دول منطقة أميركا الجنوبية يجعل هناك استثناءات للاعبي كرة القدم من قواعد مواجهة فيروس كورونا.