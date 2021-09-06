«كاراتية الإمارات» يكرّم وزير الرياضة المصري

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على هامش «بريميرليج» القاهرة للكاراتيه، الذي أقيم على صالة استاد القاهرة، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري.

أشاد الرزوقي بالدعم الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي لأبطال وبطلات مصر للكاراتيه بصفة خاصة الذين يعدون أبطال العرب والعالم في اللعبة، وأهدى ميدالية الاتحاد الذهبية (ميدالية زايد) إلى وزير الشباب والرياضة المصري، كما أهدى الرزوقي ميدالية الاتحاد الذهبية إلى محمد الدهراوي، وإلى اللاعبتين المصريتين أصحاب الميداليات الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية وزن فوق 61 كجم، واللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية وزن تحت 61 كجم.

من جهة أخرى عادت بعثة الإمارات المشاركة بالبطولة، التي ضمت اللواء «م» ناصر الرزوقي، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد، والحكمين الدوليين جابر الزعابي ومحمد عزازي، واللاعبين مروان المازمي وأحمد سالم باصليب.