منتخبنا للشباب يكسب الكويت ودياً

دبي (الاتحاد)

تغلب منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 على شقيقه الكويتي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جرت أمس الأول على ملعب ذياب عوانة، في ختام معسكره الداخلي، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب بمدينة البصرة نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات «الإمارات، العراق، الكويت، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان والأردن».

سجل هدفي منتخبنا سلطان عادل ومنصور المنهالي من ركلتي جزاء. وضمت قائمة منتخبنا 26 لاعباً هم: سلطان عادل (اتحاد كلباء) حميد المهري، خميس أحمد (بني ياس) أحمد محمد، مبارك أحمد بني زامه، محمد اليماحي (الجزيرة) مرزوق راشد (حتا) بدر إبراهيم، ضاري فهد (الشارقة) خليفة خميس، موسى البلوشي، يوسف إبراهيم (شباب الأهلي) صالح عيسى (الظفرة) خالد الحساني، غانم حمود (العين) سعيد سالم (الفجيرة) أحمد جاسم، جمال خليفة، علي عبد العزيز، محمد تقي (النصر) منصور المنهالي، (الوحدة) محمد حسن، محمد فهد، محمد مطر، محمد عبدالسلام (الوصل).