بشير سعيد: حلم المونديال ليس مستحيلاً!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وجه المدافع الدولي السابق بشير سعيد، نصيحة إلى لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة سوريا غدا، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، وطالبهم بالقتال في المباراة التي اعتبرها مباراة لاعبين وليست مباراة مدرب أو جمهور، وشدد على أن الثقة كبيرة في المجموعة الحالية، وفي قدرتها على قيادة المنتخب لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال، مشيراً إلى أنه ليس مستحيلاً.

وقال بشير سعيد: المباريات المقبلة مباريات لاعبين، والمرحلة لا تحتمل غير القتال في الملعب والتضحية بكل شيء من أجل حصد النقاط، والثقة كبيرة في اللاعبين، وفي أنهم سيكونون على قدر المسئولية والتحدي، ويجب أن لا نقيس أو نربط مشوار المنتخب في التصفيات بالتعادل في الجولة الأولى أمام لبنان، لأن المنتخب اجتهد في الملعب ولم يحالفه التوفيق.

وأضاف: أتمنى من الجميع أن يكونوا عوناً للأبيض، بالدعم أو الصمت، لأن المرحلة حساسة ولا تحتاج لانتقاد ليس في محله على الأقل في المرحلة الحالية، الفوز على سوريا يعيد المنتخب بقوة إلى السباق على التأهل وفي توقيت مبكر وجيد، لا توجد مجموعة سهلة والمشوار ما زال طويلاً هناك 27 نقطة في الملعب، ونستطيع أن نكون في قلب المنافسة، فقط نحتاج الثقة بالنفس والدعم من كل الوسط الرياضي.

وأوضح الدولي السابق: صحيح في مباراة لبنان كانت هناك بعض الأخطاء على الصعيد الفني والفردي، لكن الوقت مناسب للتصحيح أمام سوريا، والمهم أن نعود بالنقاط الثلاثة وبعدها هناك فسحة من الوقت لمراجعة الحسابات وإعادة ترتيب الأوراق بشكل سليم يمكننا من رفع من قوتنا بالمباريات، والوصول إلى قمة الجاهزية بدنياً وفنياً.

وعلق على نتائج الجولة الأولى بشكل عام قائلاً: نتائج الجولة الأولى تبرهن على أنه لا يوجد مستحيل، ويؤكد في الوقت نفسه أن الحرس القديم في القارة وبالذات شرق آسيا ليس كما كان في السابق، أيضاً اللافت صعود منتخبات مغمورة نسبياً، وهذا بفضل الجدية والتركيز والمثابرة في العمل، وهذه أمور لا تنقصنا، فكل لاعب في المنتخب مسؤول والمجموعة الحالية لديها القدرة على تحقيق الحلم، فهذا الجيل لديه القدرات والإمكانيات، فقط يحتاج إلى التوظيف الصحيح ووضع اللاعب المناسب في المكان المناسب، واختيار طريقة اللعب التي تناسب كل منافس من المنافسين.

وتابع: أملنا كبير أن يكون المنتخب في قمة العطاء وأن يظهر بقيمته الفنية الحقيقية، ونتمنى أن يوفق ويعود بالعلامة الكاملة من الأردن.