استقبال «وردي» لـ «أصحاب الهمم» في أبوظبي

عزالدين جادالله (أبوظبي)

طوقت الورود أعناق أبطال وبطلات منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم لدى وصولهم مطار أبوظبي أمس، تثميناً لإنجازاتهم في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة كبيرة بلغت 4400 رياضي من 163 دولة، تنافسوا في 22 لعبة.

وكانت المحصلة الإماراتية 3 ميداليات عبارة عن ذهبية وفضية وبرونزية، عن طريق بطلنا عبدالله سلطان العرياني الذي فاز بذهبية الرماية، وبطلنا محمد القايد صاحب فضية وبرونزية ألعاب القوى «على الكراسي المتحركة»، وحلت الإمارات في الترتيب الخامس على مستوى الدول العربية والمرتبة 54 عالمياً، ما يعتبر إنجازاً جديداً لرياضة أصحاب الهمم بالدولة في ظل التحديات التي واجهت نسخة طوكيو من ظروف التأجيل لعام كامل بسبب جائحة كورونا، أكد فيها أبطالنا قدرتهم على تحدي الصعاب وتحقيق الإنجازات للدولة في أحلك الظروف، كما برهنوا على أن رياضة أصحاب الهمم بالدولة تسير بخطوات ثابتة برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي.

وكان في استقبال أبطالنا سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وفور وصول البعثة مطار ناريتا بطوكيو للمغادرة إلى أبوظبي حرصت إدارة طيران الاتحاد الناقل الرسمي للبعثة على تهنئة أبطالنا بما قدموه في اليابان، حيث أقامت حفلاً مصغراً للاعبين، ولبطلنا عبد الله العرياني المتوج بذهبية الرماية، قدمت خلاله «تورتة»، حفاوة بالإنجاز، وعند وصول البعثة إلى مطار أبوظبي حرص طيران الاتحاد على تقديم الورود لأفراد بعثة منتخباتنا الوطنية.

وقدم سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة تهنئته للأبطال بحصول منتخباتنا على 3 ميداليات ملونة في بارالمبية طوكيو، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم أدخلوا السعادة إلى قلوب الشعب الإماراتي، مشيداً بدور اللجنة البارالمبية الإماراتية في تطور رياضة أصحاب الهمم.

وقال: «الإنجاز الذي حققه أبطالنا ليس بغريب عليهم، فهم سباقون للإنجازات ولرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في كل المحافل»، موضحاً أن دعم قيادتنا الرشيدة غير المحدود لأصحاب الهمم كان الدافع لهم لبذل الجهد والحفاظ على المكتسبات التي حققوها طوال السنوات الماضية، وأن ما تحقق إنما هو ثمرة هذا الدعم.

وأضاف: إنجاز منتخبنا مثار فخر واعتزاز وتقدير، ونتمنى أن يحذو الآخرون حذو أصحاب الهمم، واعداً بتقديم كافة وسائل الدعم لهم وتذليل أي عقبات تعترض طريقهم، متمنياً لهم المزيد من الإنجازات في الدورة البارالمبية المقبلة «فرنسا 2024». وهنأ عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أفراد بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أنهم كانوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما عودونا دائماً ببلوغ منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل كافة، لافتاً إلى أنهم محل فخر واعتزاز بما يقدمونه من جهود وتضحيات.

ووجه محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم، مما كان له المرود الإيجابي على منتخباتنا الوطنية في بارالمبية طوكيو، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي تحقق في اليابان بفضل هذا الدعم الكبير لأبطالنا، مطالباً بوجود آليات وبرامج من قبل الهيئات والمجالس الرياضية لتهيئة الظروف للمزيد من النجاحات لأصحاب الهمم في المرحلة المقبلة، مشيداً بتضحيات أبطالنا وبطلاتنا في بارالمبية طوكيو.

من جانبه، أهدى بطلنا الذهبي عبد الله العرياني الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة التي قدمت الدعم غير المحدود لأصحاب الهمم وإلى شعب الإمارات، لافتاً إلى أن الإنجاز الذي تحقق في «طوكيو» ثمرة هذا الدعم وجزء من رد الجميل للدولة.

وأشاد بطلنا العرياني باللجنة البارالمبية وبالأجهزة الفنية والإدارية لمنتخباتنا الوطنية، مشيراً إلى أنهم قدموا التضحيات وساهموا في نجاح اللاعبين الذين يشعرون بالراحة والرضا في تواجدهم، مطالباً ببحث مسألة تفرغ اللاعبين الذي يعطي فرصة أكبر لاحتراف منتخبات أصحاب الهمم وبالتالي تحقيق المزيد من الإنجازات للدولة، واعداً بالمزيد من الميداليات في البطولات المقبلة.