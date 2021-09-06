الصاعدان «جلف» و«سيتي» يعززان اللاعب المواطن في «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

تدشن التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم السادس على التوالي، مسابقات الهواة مع انطلاقة الموسم الجديد 2021- 2022 يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 16 نادياً للمرة الأولى، في ظل عودة أندية الرمس، والجزيرة الحمراء، ورأس الخيمة لأندية الأولى، بجانب انضمام «جلف إف سي» و«سيتي» الصاعدين من دوري الدرجة الثانية.

ويعزز صعود ناديي «جلف إف سي» بطل دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي 2020- 2021، و«سيتي» الوصيف إلى مصاف أندية الأولى في الموسم الحالي 2021- 2022، تواجد اللاعب المواطن في مسابقات الهواة، والتي تشمل التصفيات التمهيدية لكأس صاحب رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، وذلك عطفاً على تباين نسب قيد ومشاركة اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين في الدرجتين الثانية والأولى.

وحددت لائحة التصفيات التمهيدية العدد الكلي للاعبين المسجلين في الأندية خلال الموسم المرتقب والمؤهلين للمشاركة في المباريات بـ 36 لاعباً، من بينهم لاعبان أجنبيان كحد أقصى، و6 لاعبين في فئتي مواليد الدولة والمقيمين بمعدل ثلاثة لاعبين في كل فئة، مقابل 24 لاعباً كحد أقصى في فئة المواطنين وحاملي الجوازات وأبناء المواطنات.

ويقتصر قيد ومشاركة فئات الأجانب والمواليد والمقيمين في مسابقات الهواة على 6 لاعبين في قائمة المباراة وداخل أرضية الملعب، على عكس لائحة مسابقة دوري الدرجة الثانية، والتي تتيح للأندية قيد 16 لاعباً كحد أقصى في قائمة المباراة من فئات الأجانب والمواليد والمقيمين.

وأتاحت لائحة دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي للأندية قيد وتسجيل 40 لاعباً، من بينهم 4 لاعبين على الأقل من فئة المواطنين وحاملي الجوازات وأبناء المواطنات، مقابل 34 لاعباً كحد أقصى لفئتي المواليد والمقيمين، و20 لاعباً كحد أقصى لفئة الأجانب، على أن تتاح الفرصة لقيد 16 لاعباً في قائمة المباراة من فئات الأجانب والمواليد والمقيمين.

وبحسب اللوائح، تعزز مشاركة «جلف» و«سيتي» تواجد اللاعب المواطن باشتراط تواجد 6 لاعبين على الأقل في قائمة المباراة وداخل أرضية الملعب، مقابل 8 لاعبين فقط من فئات المواليد والمقيمين والأجانب في سجلات الأندية. وباتت التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة «بداية مثالية» لأندية الأولى منذ عودتها إلى الواجهة موسم 2016- 2017 بعد إلغاء منافسة كأس الاتحاد، والتي كانت بمثابة تصفيات لأندية الهواة الى الدور الأول في المسابقة الأغلى موسمي 2014- 2015 و2015- 2016، حيث توج دبي بلقب النسخة الأولى بفوزه على دبا الفجيرة 4-2، فيما نال عجمان لقب آخر نسخة للبطولة قبل عودة التصفيات التمهيدية.

وأسفرت قرعة التصفيات التمهيدية للنسخة الحالية عن تقسيم الأندية المشاركة فيها وعددها 16 نادياً إلى أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية البطائح والتعاون ومسافي وسيتي، وفي المجموعة الثانية أندية دبا والحمرية والجزيرة الحمراء وجلف، وضمت المجموعة الثالثة أندية حتا ودبا الحصن ومصفوت والرمس، وفي المجموعة الرابعة أندية الفجيرة والعربي والذيد ورأس الخيمة.

وتُلعب مباريات التصفيات التمهيدية التي تطلق الجمعة بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات، ويتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة للدور قبل النهائي الذي يٌقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي من التصفيات للمشاركة في دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022.