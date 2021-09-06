رنانديز.. قبضت الهواء وصرخت ثم فازت!

نيويورك (رويترز)

أطاحت ليلى فرنانديز ببطلة سابقة أخرى بعد أن شقت الكندية الشجاعة طريقها إلى دور الثمانية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بفوزها 4-6 و7-6 و6-2 على المصنفة 16 أنجليك كيربر.

وقدمت فرنانديز، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 19 أمس، أداء متوازناً وفاجأت المتابعين بالفعل في فلاشينج ميدوز يوم الجمعة الماضي، عندما هزمت المصنفة الثالثة نعومي أوساكا حاملة اللقب. ولم تتأثر فرنانديز بتحقيق أكبر فوز في مسيرتها الوليدة، واستمدت اللاعبة الكندية الشابة الطاقة من جمهور استاد لويس أرمسترونج بعد خسارة المجموعة الافتتاحية أمام كيربر الحاصلة على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وكسرت فرنانديز إرسال كيربر مبكراً لتتقدم 4-2 لكنها لم تستغل الوضع وردت اللاعبة الألمانية، بطلة أميركا المفتوحة 2016، بكسر إرسالها في الشوط التالي مباشرة بمساعدة خطأين مزدوجين من اللاعبة الكندية. وسرعان ما أخذت كيربر صاحبة الخبرة زمام المبادرة، وفازت بأربعة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى. لكن فرنانديز حافظت على تماسكها، وضربت الهواء بقبضتها وصرخت عند كل نقطة تفوز بها طيلة المجموعة الثانية التي وصلت إلى شوط فاصل فازت به 7-5.

وردت كيربر على حماس فرنانديز بهدوء وتركيز لاعبة مخضرمة، لكن اللاعبة الكندية المصنفة 73 عالمياً هي التي تفوقت في المجموعة الثالثة، وفازت بآخر خمسة أشواط لتنتزع الانتصار المثير.