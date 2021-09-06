«لمت شمل» تحرز كأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

توجت الفرس «لمت شمل» بلقب المحطة الألمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في جولتها السابعة ضمن النسخة الثامنة والعشرين، والتي شهدها مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن. وأقيمت المحطة الألمانية تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

وشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً ومشاركة مميزة من 12 خيلاً تمثل نخبة الخيول العربية في ألمانيا وأوروبا، حيث انطلق السباق بصدارة المجموعة من قبل المهر «المفجر» للشقب ريسينج، واستمر بالتقدم وخلفه «مشهور الخالدية» لعذبه للسباقات، وفي منعطف النهاية نجحت الفرس «لمت شمل» المنحدرة من نسل «إيه إف البحر وفالوتا خان» للمالك وليد بن زايد وبإشراف المدرب جون دو ميول وقيادة الفارس أوليفييه دوندينييه من التقدم بقوة وسرعة كبيرة في عمق المستقيم، واستطاعت توسيع الفجوة بينها وبين مطارديها حتى تمكنت من خطف الصدارة من المهر «المفجر»، وحسمت لقب السباق بفارق نصف طول، فيمل حل «المفجر» المنحدر من نسل «مستر جينو والظبي» بإشراف المدرب فراو جان فرانسوا برنارد وقيادة الفارس لوكاس ديلوزير بالمرتبة الثانية، بفارق طول ونصف الطول، وجاء بالمركز الثالث «الزرقاء دي ايه» للمالك والمدرب يوهان فيرستريبن وبقيادة الفارس روبن هايدنس.

وقطعت الفرس «لمت شمل» مسافة السباق البالغة 1600 متر، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بزمن 1:46:85 دقيقة.

وفي الختام قام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتقديم الكؤوس لمدرب وفارس لمت شمل.

من جانبه، أعرب فيصل الرحماني عن سروره بالنجاحات المبهرة التي سجلها سباق المحطة السابعة في ألمانيا، والتي شهدت إقبالاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية. وأكد أن السباق حظي بمشاركة قوية لنخبة الخيول وأفضل مرابط الخيل العربي، الأمر الذي أسفر عن منافسة محتدمة وصراع مثير شهده السباق في مجرياته التي برهنت على قيمة الحدث وسمعته التاريخية، وعراقته الجاذبة لنخبة الخيول للمشاركة في محطاته الأوروبية والعالمية.

وقال: «نفخر بالنجاحات التي تحظى بها الكأس الغالية في كافة المحطات الأوروبية، ومستوى الإشادات والأصداء العالمية الواسعة، والترحيب الكبير الذي نلقاه من قبل الاتحادات والمنظمات والملاك والمربين ووسائل الإعلام وجميع أسرة وعشاق الخيل العربية، والتي تدفعنا نحو المزيد من العطاءات لتقديم سباقات أكثر وبتنوع أكبر وبخطط تدعم رفع مستويات الإنتاج ورعاية الخيل العربي، تجسيداً وترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة»، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الألماني للخيول العربية وإدارة مضمار ايفزهايم في مدينة بادن بادن، والتي أسفرت عن نجاحات تنظيمية غير مسبوقة وحضور جماهيري مميز.