كندا تفرض التعادل على الولايات المتحدة

ناشفيل (رويترز)

أحرز كايل لارين هدفاً في الدقيقة 62 ليمنح كندا التعادل 1-1 مع الولايات المتحدة في مباراتهما بتصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في ناشفيل.

وكان المنتخب الأميركي، الذي تعادل من دون أهداف مع السلفادور في مباراته الافتتاحية بالدور الأخير للتصفيات، حريصاً على تطوير أدائه الهجومي وتقدم في الدقيقة 55 عندما انطلق بريندن آرونسون داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في شباك حارس كندا ميلان بوريان.

وعادل المنتخب الكندي النتيجة بعد سبع دقائق أخرى، حين تلقى لارين تمريرة رائعة من ألفونسو ديفيز ليسجل بهدوء من مدى قريب. وهذا التعادل هو الثاني أيضاً لكندا التي تعادلت 1-1 مع هندوراس الخميس، بعد تأهلها إلى المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم لأول مرة منذ 1997، وتتصدر المكسيك الجدول الذي يضم ثمانية فرق برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن بنما.

وتملك كل من كندا وهندوراس والولايات المتحدة والسلفادور نقطتين، وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى تلقائياً إلى نهائيات قطر 2022، ويخوض صاحب المركز الرابع جولة فاصلة مع فريق من قارة أخرى على بطاقة تأهل إضافية.