الإكوادور بعشرة لاعبين تتعادل سلبياً مع تشيلي

كويتو (د ب أ)

تغلب المنتخب الإكوادوري على النقص العددي في صفوفه وحقق تعادلاً ثميناً بدون أهداف مع ضيفه التشيلي في الجولة السادسة المؤجلة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعزز المنتخب الإكوادوري موقعه في المركز الثالث بجدول التصفيات رافعاً رصيده إلى 13 نقطة مقابل سبع نقاط لمنتخب تشيلي في المركز الثامن، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي بالتصفيات الحالية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم شهدت الدقيقة 63 طرد اللاعب الإكوادوري جونيور سورنوزا، لكن الفريق حافظ على التعادل في مواجهة تشيلي.