منتخب أوروجواي يحبط مغامرة بوليفيا

مونتفيديو (د ب أ)

أحبط منتخب أوروجواي انتفاضة ضيفه البوليفي في الشوط الثاني وحقق فوزاً مستحقاً 4/ 2 صباح اليوم، في الجولة السادسة المؤجلة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانفرد منتخب أوروجواي بالمركز الرابع في جدول التصفيات، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، بعدما حقق أول فوز له في آخر خمس مباريات خاضها بالتصفيات، وتجمد رصيد المنتخب البوليفي عند ست نقاط في المركز التاسع قبل الأخير بجدول التصفيات، حيث جاءت الهزيمة بعد تعادلين متتاليين للفريق.

وأنهى منتخب أوروجواي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما جورجيان دي أراسكايتا وفيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 15 و31. وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق هدفين آخرين أحرزهما أوجستين ألفاريز ودي أراسكايتا مجدداً في الدقيقتين 47 و67 من ضربة جزاء، فيما سجل مارسيلو مارتينيز مورينو هدفي بوليفيا في الدقيقتين 59 و85 من ضربة جزاء.