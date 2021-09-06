منتخب بيرو يواصل صحوته في تصفيات المونديال

ليما (د ب أ)

واصل منتخب بيرو صحوته في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 وانتزع فوزاً ثميناً على ضيفه الفنزويلي، صباح اليوم، في الجولة السادسة المؤجلة من التصفيات.

والفوز هو الثاني مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات للفريق بالتصفيات، ليرفع منتخب بيرو رصيده إلى ثماني نقاط ويقفز للمركز السابع في جدول التصفيات، فيما تجمد رصيد الفنزويلي عند أربع نقاط في المركز العاشر الأخير بالجدول.

وحسم المنتخب البيروفي المباراة لصالحه بهدف سجله كريستيان كويفا في الدقيقة 35، فيما ازداد وضع الضيوف سوءاً مع طرد اللاعب توماس رينكون في الدقيقة 38 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.