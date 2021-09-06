«الآزوري 36» يتفوق على «السامبا» و«الماتادور»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بتعادله مع منتخب سويسرا سلبياً، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، انفرد منتخب إيطاليا بسلسلة من عدم الهزيمة طولها 36 مباراة متتالية، وهو رقم قياسي لم يصل إليه أي منتخب آخر، منذ أن كان الآزوري متساوياً مع منتخبي البرازيل وإسبانيا في عدد 35 مباراة من دون هزيمة.

وحقق المنتخب الإيطالي هذا الرقم القياسي الجديد من خلال 29 انتصاراً و7 تعادلات في المسابقات المختلفة التي شارك فيها بتصفيات كأس الأمم الأوروبية، ومباريات دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات كأس العالم، ومباريات بطولة «يورو 2020». وبدأت سلسلة عدم الهزيمة بعد آخر هزيمة مني بها المنتخب الإيطالي في 10 سبتمبر 2018، على يد منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، وجاءت نتيجة أول مباراة في هذه السلسلة الرائعة من عدم الهزيمة، بتعادل مع منتخب أوكرانيا، واستمرت السلسلة خلال تصفيات يورو 2020، في مجموعة إيطاليا التي ضمت منتخبات اليونان وفنلندا والبوسنة، ثم في مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية والتي ضمت هولندا وبولندا والبوسنة. وبعد ذلك قاد روبرتو مانشيني منتخب الآزوري نحو المجد في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» والتي فاز بكل مبارياتها وأحرز كأسها بعد التغلب على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح. ومازال الآزوري في موقف القوة بمجموعته في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم برصيد 11 نقطة جمعها في 5 مباريات، ومتفوقاً فيها على منتخب سويسرا بأربع نقاط.