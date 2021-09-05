عودة العطاس تحل مشاكل بني ياس الدفاعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس خبراً ساراً، بالتأكد من عودة المدافع خالد العطاس للتدريبات بعد غدٍ الأربعاء على أن يعود للمباريات خلال شهر أكتوبر المقبل. وتسبب تلك الأنباء في حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق، كون عودة العطاس تمثل الملاذ الأكبر، لمواجهة غياب حسن المحرمي المصاب قبل أيام بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يلعب دوراً مهماً في حل أزمة بني ياس في خط الدفاع.

وواصل اللاعب الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أيضاً الموسم الماضي برنامجه العلاجي بشكل منفرد، ليكون جاهزاً لدخول التدريبات الجماعية مع اللاعبين الشهر المقبل، وهو الذي سبق له التألق في أكثر من مركز، حيث لعب كقلب دافع وكذلك مدافع أيمن وأجاد في المركزين بشكل كبير للغاية، وهو ما يزيد من فرحته عودته، خصوصاً لدى الجهاز الفني.

من ناحية أخرى، يواصل فريق الكرة بنادي بني ياس استعداداته لعودة دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلاقي العين في مباراة مفصلية يوم في 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد أن وضعته البداية في أول جولتين في ظروف صعبة، بحصوله على نقطة واحدة.