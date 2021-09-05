«سلة البطائح» تبحث عن بصمة الظهور العربي الأول

علي معالي (دبي)

يتنافس الشارقة والبطائح مع 20 فريقاً في بطولة الأندية العربية لكرة السلة، المقرر إقامتها في مدينة الإسكندرية المصرية، خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري حتى 9 أكتوبر المقبل، في النسخة العربية رقم 33، والتي تشهد مشاركة أقوى الأندية العربية على مستوى الرجال.

ويعتبر إمام عبدالمنعم «ميشو» مدرب فريق البطائح هذه النسخة العربية الأبرز خارجياً في تاريخ النادي، كونه أحدث الفرق العربية المشاركة في البطولة، مؤكداً أنها فرصة جيدة للغاية لكي يضع الفريق اسمه على خريطة اللعبة خارجياً، مع وجود أندية ذات تاريخ طويل في هذه اللعبة، مؤكداً أن الاستفادة ستكون كبيرة نظراً لرغبة الفريق في أن يقدم المستوى اللائق به.

قال ميشو: التدريبات مستمرة حتى موعد السفر، وإن بطولة كأس الاتحاد المقامة حالياً تعتبر فرصة جيدة للغاية لرفع مستوى اللياقة ومعدل المهارات، من مباراة لأخرى حتى ندخل المنافسة العربية بشكل مناسب، وإن مجلس إدارة نادي البطائح برئاسة حمود بن حمودة لا يدخر جهداً في سبيل رفع مستوى اللعبة والارتقاء بها، وهو ما يجعلنا جميعا، سواء جهاز فني أو لاعبين وإداريين نبذل كل ما في وسعنا لتقديم الأفضل، حتى يكون تمثيلنا الخارجي مشرفاً».

وتابع مدرب سلة البطائح: الفرق المشاركة لها قوتها في مجال اللعبة، وهي: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء اليمني، والغرافة والوكرة من قطر، والهلال واليوناني السوداني الرياضي، والزهراء الرياضي التونسي والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، والكرامة السوري، وخدمات البريج الفلسطيني، واتحاد الفتح الرياضي المغربي، وداد بوفاريك الجزائري، وأن عدداً من الفرق المشاركة سبق لها الفوز باللقب العربي أكثر من مرة.