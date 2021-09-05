بوكا جونيورز يواصل انتصاراته

بوينس (د ب أ)

واصل فريق بوكا جونيورز مرحلة استعادة توازنه بعد البداية الكارثية للموسم الحالي من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، وتغلب على مضيفه روزاريو سنترال بهدفين مقابل هدف في المرحلة العاشرة.

وفي مباريات أخرى تعادل لانوس مع سارمينتو 1 -1 وكولون مع نيولز أولد بويز بنفس النتيجة وبلاتينسي مع سان لورينزو بنفس النتيجة أيضاً، كما تعادل أتلتيكو توكومان مع أرسنال ساراندي سلبيا.

وحقق بوكا جونيورز فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد في آخر أربع مباريات، بعد أن خسر مرتين وتعادل أربع مرات في أول ست مباريات له هذا الموسم.