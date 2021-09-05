العين يطمئن على انسجام رحيمي لدوري أدنوك

دبي (الاتحاد)

اطمأن الجهاز الفني لنادي العين، على جاهزية وانسجام المغربي سفيان رحيمي الوافد الجديد لقائمة البنفسج، خلال التجربة الودية التي خاضها الفريق مساء اليوم أمام فريق يونايتد، والتي هدفت للوقوف على قدرات جميع العناصر ومنح فرصة لبعض الوجوه الجديدة من فريق الرديف.

ومنح سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، لاعبي "الزعيم" راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد مباراة فريقه الودية أمام يونايتد، علي أن يعود الفريق لمتابعة تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء، استعداداً لمباراته المقررة السبت المقبل، أمام بني ياس، على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

من جانبه أشاد عبدالله علي، مشرف الفريق الأول والرديف، بجهود جميع لاعبي "الزعيم" خلال تحضيرات الفريق في المرحلة الماضية والتي تخللها تقسيمات ودية أمام فريق تحت الـ21 سنة، وفريق يونايتد، وقال: من أبرز مكاسب المرحلة التي تخللتها أيام الفيفا، وقوف المدرب على مدى جاهزية جميع اللاعبين، المؤهلين لدخول قائمة الفريق في المباريات الرسمية بالاستحقاقات المقررة خلال الموسم الحالي، والذين استدعاهم أخيراً من فريق الرديف، إلى جانب حالة الانسجام العالية التي ظهر عليها اللاعب المغربي، سفيان رحيمي مع زملائه بالفريق.

وأكمل عبدالله علي: يتابع العين حالياً برنامجه في غياب "الدوليين"، وهم ثلاثي منتخبنا الوطني، أحمد برمان وبندر الأحبابي وكايو كانيدو، إلى جانب التونسي ياسين مرياح والتوجولي لابا كودجو، بالإضافة إلى لاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي خالد البلوشي ومحمد عباس.

وقال: لا توجد لدينا أي إصابات جديدة، إذ يواصل الصربي أندريا رادوفانوفيتش برامجه العلاجية تحت إشراف طبيب الفريق. وأضاف: السياسة التي تعتمدها شركة نادي العين لكرة القدم، واضحة وتتأسس على تعزيز مبدأ التواصل فيما بين جميع القطاعات بداية بالفريق الأول والرديف مروراً بالأكاديمية ووصولاً لمدرسة الكرة، وتدعم خطط النادي الاستراتيجية والرامية لتحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره، واهتمام مدرب الفريق الأول بمتابعة مباريات الرديف منذ بداية الموسم الحالي من المؤشرات الإيجابية، التي تمنح اللاعبين الدافع المهم لتقديم أفضل ما لديهم.