250 فعالية رياضية تجمع العالم في «إكسبو»

رضا سليم (دبي)

دبي تنبض بالرياضة على مدار الساعة، هذا ما تؤكده قائمة الفعاليات الرياضية التي ستقام في مختلف أرجاء الإمارة بالتزامن مع «إكسبو 2020» بين شهري أكتوبر ومارس المقبلين، بواقع أكثر من 250 فعالية رياضية ما بين بطولات دولية وإقليمية ومحلية ومؤتمرات وملتقيات ومسابقات مجتمعية وغيرها من الأحداث المتنوعة التي تجعل «دانة الدنيا» وجهة رائدة عالمياً.

وتعتبر دبي واحدة من أبرز الوجهات على مستوى العالم في استضافة أكبر وأهم البطولات والأحداث الرياضية على مدار السنوات الماضية، حيث باتت ملاعب وصالات ومياه وشواطئ ورمال الإمارة وسماءها مسرحاً لممارسة العديد من الرياضات، كما تم تشييد منشآت رياضية حديثة ومتطورة لمختلف الرياضات، مما جعل دبي تستضيف بطولات وأحداثاً رياضية عالمية كبرى لم يسبق تنظيمها في أي دولة من دول الشرق الأوسط.

وتمارس العديد من الرياضات في دبي وتنظم العديد من البطولات المحلية والدولية الكبرى في مختلف الرياضات التي تتمتع بشعبية كبيرة من أبناء الدولة والجاليات المقيمة، ونالت ثقة الاتحادات الرياضية الدولية التي تبحث عنها لتنظيم البطولات الكبرى.

وبمناسبة الحديث عن المؤتمرات العالمية مع إقامة «إكسبو»، فإن دبي متخصصة بهذا الأمر على الصعيد الرياضي، وبدأت في السنوات الماضية في اقتحام المجال الرياضي ففي عام 2010 أصبحت دبي أول مدينة عربية وشرق أوسطية تستضيف معرض ومؤتمر «سبورت أكورد»، لكنها قبل هذا التاريخ نظمت العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية.

وينظم مجلس دبي الرياضي «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» بشكل سنوي منذ عام 2006، ويناقش تطوير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بوجه خاص بمشاركة العديد من كبار النجوم والمسئولين وصناع القرار الرياضي، ويشهد المؤتمر إقامة حفل جوائز «جلوب سوكر» العالمي، الذي سيقام هذا العام في مقر «إكسبو» ليسلط المزيد من الأضواء عليه، خصوصاً أن وجهة كبار نجوم العالم، كما تمت استضافة معرض ومؤتمر «سوكر إكس» لسنوات عدة، بالإضافة إلى تنظيم معرض «سبورتكس» السنوي للشركات والمؤسسات الرياضية، وإقامة مؤتمر الرياضة والسلام وغيرها الكثير.

4 مليارات

يساهم القطاع الرياضي في اقتصاد دبي بأكثر من 4 مليارات درهم سنوياً، ما يعزز مكانة القطاع كرافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي، في ضوء رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بكافة مكونات المشهد الرياضي، وزيادة حجم المردود الاقتصادي الإيجابي للقطاع، وتوفير شتى المقومات التي تضمن الريادة الرياضية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مسك الختام مع كأس دبي العالمي

سيكون الأسبوع الأخير لمعرض «إكسبو» متزامناً مع سباق كأس دبي العالمي الذي يعد أهم وأغلى سباقات الخيول في العالم والذي تتنافس فيه أقوى الخيول العالمية على المضامير الترابية والعشبية وينظم الحدث في مضمار «ميدان» الذي يُعد أحدث وأكبر مضمار خيول في العالم.

ختام السباق إلى دبي

سيكون «إكسبو» على الموعد هذا العام مع ختام موسم الجولة الأوروبية العريق للجولف الذي يقام سنوياً تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويختتم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للجولف، وهي البطولة التي حققت مكسباً كبيراً من استضافة «إكسبو» بعدما تم افتتاح محطة مترو خاصة بها لأول مرة في هذه النسخة.

وتتميز دبي بكونها واحدة من أعرق وأقدم المدن في المنطقة التي تحتضن بطولات الجولف، ومنها بطولة «دبي يزرت كلاسيك» التي استقطبت على مدى سنوات منذ انطلاقتها في عام 1989 نخبة من عمالقة اللعبة، ومن بين الفائزين بلقبها الأميركي تايجر وودز، والتي ستقام في شهر يناير المقبل، وقبلها تقام في نادي الإمارات أيضاً، بطولة دبي كلاسيك للسيدات بمشاركة أفضل لاعبات العالم.

رسائل إلى 500 مليون مشجع

أبرمت إدارة «إكسبو 2020 دبي» شراكة جديدة مع نادي إيه سي ميلان الإيطالي، وتسعى الشراكة إلى إلهام تغيير إيجابي على مستوى عالمي عبر كرة القدم، خاصة أن «إكسبو» يوفر منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والتعاون تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويلتزم ميلان بتكريس جماهيريته وشعبية شعاره الأيقوني لدى أكثر من 500 مليون شخص، هي قاعدة مشجعيه حول العالم، لنقل رسائل «إكسبو 2020» عبر محتوى فريد يشارك فيه لاعبو الفريق وسفراؤه. وسيكون الروسينيري حاضراً بشكل فعلي في الحدث الدولي، وسيجلب إرثه ورؤيته للترويج للقيم الأساسية للرياضة وإلهام تغيير إيجابي عبر كرة القدم.

ويتطلع ميلان لتعزيز وجوده في الشرق الأوسط، وهو من الأسواق الرئيسية بالنسبة للنادي، حيث ظل نشاطه قائماً لسنوات طوال وبخلاف خوض مباريات في المنطقة في الماضي، يفخر ميلان بعدد من الشراكات المحلية، التي تساعده على التواصل مع قاعدته الجماهيرية في منطقتنا.

الأكثر تنوعاً في البطولات الرياضية

دبي ستكون الوجهة الأكثر تنوعاً بالبطولات الرياضية خلال فترة «إكسبو»، وهي التي تعرف أنها مدينة رياضات المضرب من خلال إقامة بطولات التنس وكرة الطاولة والجولف والكركيت والريشة الطائرة، كما أنها مدينة رياضات التحدي بإقامة بطولات التحدي مثل الرجل الحديدي «أيرون مان» وسبارتان وتحدي الوحل والثلج وغيرها، كما أنها مدينة عالمية على صعيد الدراجات الهوائية، حيث تحتضن جولات من طواف الإمارات، كما تقام فيها سباقات بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ستتزامن مع «إكسبو» في هذا العام، إلى جانب البطولات الجبلية والمائية في حتا، والبطولات الصحراوية في المرموم.

دعم البريميرليج

يشارك نجوم مانشستر سيتي وأرسنال في دعم معرض «إكسبو 2020 في دبي» حيث التقط عدد من نجوم الفريقين صوراً مع شعار «إكسبو» قبل مباراتهما معاً في الدوري الإنجليزي تحت شعار «نتطلع معاً لتوحيد العالم»، كما احتفى الفريقان في استاد الاتحاد بشعار «إكسبو 2020 دبي»، وشهد الاستاد قبل المباراة عدداً من الفعاليات الخاصة بمعرض «إكسبو» لتعريف العالم به من بوابة «البريميرليج».

الأحداث الرياضية خلال «إكسبو 2020»

أكتوبر

- تحدي حكومة دبي للدراجات الهوائية

- بطولة العالم للشركات

- معرض دبي الدولي للياقة البدنية

نوفمبر

- كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

- بطولة العالم للكاراتيه

- سباق الكثبان الرملية في المرموم

- بطولة العالم للبولينج لأصحاب الهمم

- بطولة موانئ دبي العالمية للجولف

- بطولة العالم للشطرنج

- بطولة دبي مونلايت كلاسيك لجولف السيدات

ديسمبر

- بطولة فزاع الدولية للبوتشيا لأصحاب الهمم

- كأس الشيخ حمدان بن راشد للشطرنج

- مؤتمر دبي الرياضي الدولي

- سباعيات طيران الإمارات للرجبي

يناير

- حفل جوائز جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

- ماراثون دبي ستاندرد تشارترد

- بطولة دبي ديزرت كلاسيك

- سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات

فبراير

- كأس دبي الذهبي للبولو

- تحدي محاربي الصحراء

- سباق تلال حتا

مارس

- بطولات سوق دبي الحرة للتنس

- بطولة دبي للرجال الحديدي «أيرون مان»

- كأس دبي العالمي للخيول