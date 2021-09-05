"أسود الأطلس" يقترب من مغادرة الأجواء المشحونة

الرباط (أ ف ب)

أفاد مسؤول مغربي أن منتخب بلاده لكرة القدم "آمن" في العاصمة الغينية كوناكري، التي تشهد انقلاباً عسكرياً وفوضى وسط مزاعم بإلقاء القبض على الرئيس ألفا كوندي و"حل" مؤسسات الدولة من قبل ضباط من القوات الخاصة.

وقال محمد مقروف من الاتحاد المغربي لكرة القدم: أن أعضاء المنتخب الوطني الذي كان من المفترض أن يواجه غينيا الاثنين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 "بأمان وهم حالياً في فندق بعيداً عن التوترات.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على إجلاء الفريق مع وجود طائرة بانتظاره في المطار. وفي بيان صادر الأحد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل المباراة، لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين ولحماية كل حكام المباراة.

وسُمع إطلاق نار كثيف في وسط كوناكري اليوم الأحد وزعم الانقلابيون أنهم اعتقلوا الرئيس كوندي وأرسلوا إلى وكالات الأنباء شريط فيديو يظهر رئيس الدولة محاطًا بالجنود.

لكن الحكومة قالت في بيان لها إنها "صدت" الهجوم على القصر الرئاسي.

وتعاني غينيا التي تعتبر من أفقر دول العالم على الرغم من أنها تمتلك موارد معدنية كبيرة، منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي.