«بعيد شادويل» يحافظ على المسيرة المثالية بلقب «بري مولان»

محمد حسن (دبي)

توج المهر "بعيد" لشادويل بلقب سباق بري دي مولان للفئة الأولى على مسافة الميل، والذي أقيم بمضمار لونجشام الفرنسي العريق، مواصلاً مسيرته المثالية الخالية من الهزائم.

وتمكن ابن "سي ذا ستارس" من تحقيق فوزه الخامس بإشراف مدربه وليام هجاس، وقيادة جيم كروليو، حيث كان قد فاز بسباقاته الأربعة الماضية ببريطانيا، وهذه أول تجربة له بالسباقات الفرنسية وفي سباقات الفئة الأولى أيضاً.

وتفوق "بعيد" بفارق 1.25 طول عن الوصيف "أوردر أوف أستراليا" مسجلاً زمناً قدره 1:39:13 دقيقة، فيما حل خلفه بفارق ضئيل ممثل جودلفين وبطل الجينيز الفرنسي العام الماضي "فيكتور لودورام" الذي جاء في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة والأداء الرائع، أصبح المهر "بعيد" في صدارة الخيول المرشحة لسباق كوين إليزابيث الثانية ستيكس بمضمار آسكوت في حفل يوم الأبطال البريطاني.