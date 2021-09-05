سفيتولينا تطيح هاليب من «فلاشينج ميدوز» بـ «القاضية 6»

نيويورك (أ ف ب)

تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة إلى الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بإقصائها الرومانية سيمونا هاليب بعد الفوز عليها الأحد على ملاعب فلاشينج ميدوز 6-3 و6-3.

وهي المرة الثانية من أصل تسع مشاركات تصل فيها سفيتولينا إلى هذه المرحلة في البطولة الأميركية بعد عام 2019، حين بلغت دور الأربعة قبل أن ينتهي مشوارها على يد الأميركية سيرينا وليامز.

واحتاجت الأوكرانية التي تحتفل بعد أسبوع بميلادها السابع والعشرين، إلى ساعة و16 دقيقة من أجل بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثامنة في البطولات الكبرى، محققة انتصارها التاسع على التوالي امتداداً من دورة شيكاغو التي توجت مؤخراً بلقبها.

وقالت الأوكرانية: كانت مباراة رائعة بالتأكيد، كنت متحمسة حقاً، أعلم حجم الروح القتالية عند سيمونا، كان علي أن أقدم أفضل ما لدي، من المؤكد أني سعيدة بهذا الانتصار.

وجددت سفيتولينا تفوقها على هاليب بطلة رولان جاروس لعام 2018 وويمبلدون لعام 2019، حين مرت بمنافستها الأوكرانية في نصف النهائي، محققة انتصارها الثاني عليها توالياً والسادس من أصل 10 مواجهات بينهما حتى الآن. وبعدما انتزعت كل منهما شوطاً على إرسال منافستها في مستهل المجموعة الأولى، حققت سفيتولينا الفارق بكسرها إرسال هاليب مرة ثانية في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 ثم 6-3.

وتكرر المشهد في مستهل المجموعة الثانية، حين انتزعت كل منهما شوطاً على إرسال منافستها، لكن عادت سفيتولينا لتحقق الفارق وهذه المرة بانتزاعها الشوط السابع على إرسال الرومانية لتتقدم 4-3 ثم 5-3، قبل أن تحسم المجموعة واللقاء بانتزاعها الشوط التاسع على إرسال المصنفة أولى في العالم سابقاً.

وتلتقي صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو التي لم تخسر أي مجموعة في هذه النسخة من البطولة الأميركية حتى الآن، في ربع النهائي الفائزة من الألمانية أنجيليك كيربر السادسة عشرة، والتي تتضمن ألقابها الثلاث الكبرى بطولة فلاشينج ميدوز لعام 2016، والكندية اليافعة ابن الـ18 ربيعاً ليلى فرنانديز التي أطاحت ببطلة 2020 اليايانية ناعومي أوساكا المصنفة ثانية.